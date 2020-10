Meringer Weihnachtsinsel: Ist es Mut oder Unvernunft?

Plus Noch glaubt Acky Resch daran, dass er den Meringer Weihnachtsmarkt auf das Freizeitgelände am Badanger verlegen kann. Doch Corona ist ein unberechenbarer Gegner.

Mut zum Risiko ist eine Charaktereigenschaft, die erfolgreiche Unternehmer häufig vorweisen. So manche Geschäftsidee eines Existenzgründers schien aussichtslos und endete schließlich doch damit, dass daraus eine langfristige Erfolgsgeschichte wurde.

Acky Resch bewies mit seinem Party- und Veranstaltungsservice bereits mehrfach diesen Ideenreichtum, sei es mit den Open-Air-Festivals oder dem Biergarten am Badanger. Ob dieser Wagemut, eine Weihnachtsinsel am Badanger zu veranstalten, aber angesichts steigender Corona-Zahlen diesmal belohnt wird, ist fraglich.

In Friedberg fiel die Idee für einen Weihnachtsmarkt am See durch

So sehr sich die Menschen wieder ein Stück Normalität wünschen und so gering die Gefahr im Freien doch scheint, Covid-19 ist ein Virus, das auch die Experten nur schwer einschätzen können.

Die Meringer Marktgemeinderäte müssen gemeinsam darüber entscheiden, ob sie diese Veranstaltung am Badanger wollen und dann auch dazu stehen. Das ist keine leichte Aufgabe, wie schon die Diskussion im Friedberger Stadtrat zeigte, als es um die Idee eines Weihnachtsmarktes am Friedberger See ging. Mit 15:15 Stimmen fiel die Idee durch.

Jetzt haben die Organisatoren des karitativen Christkindlmarktes in Friedberg ebenfalls ihre Pläne zurückgezogen. Sie wollen nicht unverantwortlich handeln und sagen den Adventsmarkt ab. Das ist vernünftig und trägt zum Schutz aller Bürger bei, auch wenn es den Advent in Friedberg nun noch ein bisschen dunkler macht als er ohnehin schon ist.





