vor 19 Min.

Meringer besuchen ihre Freunde in Ambérieu

Bürgermeister Hans-Dieter Kandler verabschiedet sich in der französischen Partnerstadt.

Von Heike Scherer

„Für wahre Freundschaft ist Entfernung ein Fremdwort“ schreibt Merings Bürgermeister Hans-Dieter Kandler in seinem Brief an die Reiseteilnehmer. Vom 27. bis 29. September findet die nächste Fahrt in die südfranzösische Partnerstadt Ambérieu statt.

Mit einem Reisebus, der am Freitag um 7 Uhr morgens vom Volksfestplatz startet, werden 33 Erwachsene, zwei Jugendliche sowie zehn Schüler des Gymnasiums mit ihrer Französischlehrerin Karin Rattenbacher über die Schweiz nach Frankreich fahren. Am Sonntag treffen sie gegen 23 Uhr wieder in Mering ein. Viele Meringer haben seit Jahren ihre französische Gastfamilie, bei der sie untergebracht sind.

Ein kleines Gastgeschenk mit typisch deutschen Spezialitäten wird auch in diesem Jahr neben dem Koffer im Gepäck sein. Gegen 17 Uhr treffen die Meringer in Ambérieu ein und werden im „Espace 1500“ mit einem „Vin d’honneur“ vom Präsidenten des Komitees willkommen geheißen. Nach der Verteilung auf die Gastfamilien findet ab 20 Uhr im Rathaussaal eine Sitzung statt, in der die beiden Städte ihre Pläne für die nächsten Jahre festlegen.

Am Samstag ist ein Tagesausflug nach Nantua ins Département l’Ain geplant. Bei einem Spaziergang und einer Besichtigung am Lac de Sylans können die Teilnehmer erfahren, wie dort das Wirtschaftsunternehmen „Glacières de Sylans“ Natureis produzierte, das zu Kühlzwecken in die Städte gebracht wurde. Die letzte Herstellung erfolgte im Jahr 1917.

Viel Zeit zum Austausch für die Meringer und ihre Gastgeber in Ambérieu

Im „Auberge du lac Genin“ werden die Meringer mit ihren französischen Freunden zu Mittag essen. Die Rückfahrt im Bus und die Zeit bis zum festlichen Essen mit Musik in Bettant wird genügend Gelegenheit für Gespräche bieten. Viele haben sich vor einem Jahr beim Besuch der Franzosen oder vor eineinhalb Jahren beim Weinfest mit der Feuerwehrkapelle in Mering zuletzt gesehen. Am Sonntag besteht die Möglichkeit, die Messe in der Kirche St. Symphorien zu besuchen oder die freie Zeit mit der Gastfamilie zu verbringen. Ein kaltes Büfett um 12 Uhr ist die letzte gemeinsame Aktion, bevor es wieder „Au revoir“ heißen wird.

Die Schüler der achten bis elften Klassen des Gymnasiums Mering werden mit ihren Austauschpartnern und Lehrerinnen einen aktiven Tag im Freien erleben, verspricht das Programm. Karin Rattenbacher betreut die jungen Meringer, die zum Teil schon das zweite Mal nach Ambérieu fahren. Manche treffen den Austauschpartner, der im September 2018 in Mering war. „Ich wünsche mir, dass die Schüler viel Spaß bei den gemeinsamen Aktivitäten haben, viel Französisch sprechen, das Leben in der Partnerstadt kennenlernen und auch weiterhin den Kontakt halten, um die Zukunft der Städtepartnerschaft zu gestalten“, wünscht sie sich.

Auch Hans-Dieter Kandler, für den es heuer die letzte Fahrt als Meringer Bürgermeister nach Ambérieu ist, erhofft sich von seinem Nachfolger, dass er die Städtepartnerschaft in seinem Sinne fortsetzt und sich die Schulen weiterhin mit den Jugendlichen einbringen. Die Städtepartnerschaft zwischen Mering und Ambérieu besteht nunmehr seit 46 Jahren.

