vor 37 Min.

Meringer gehen fürs Klima auf die Straße

200 Teilnehmer fordern Verhaltensänderungen, um den Anstieg der Erderwärmung zu begrenzen.

Von Heike Scherer

„Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns die Zukunft klaut“, riefen die Jugendlichen, die den Zug durch das Zentrum der Marktgemeinde anführten. 200 Demonstranten folgten dem Aufruf der „Parents for Future Mering“. Sie fordern erneuerbare Energien statt Kohlekraftwerken und die Begrenzung der Erderwärmung. Auch Mitglieder von Bündnis 90/Die Grünen und vom Bündnis für Nachhaltigkeit beteiligten sich.

Am 11. Oktober hatten zehn Familien mit kleinen Kindern die Gruppe „Parents for Future Mering“ gegründet. Damals hatten sie bereits still am Marktplatz die Passanten mit Plakaten auf ihre Ziele hingewiesen. Für den globalen Aktionstag zum Klimaschutz hatte die Gruppe auch in der Marktgemeinde eine Kundgebung mit 50 Personen angemeldet und Polizeischutz erhalten. „Dass es jetzt 200 Personen geworden sind, freut mich wirklich riesig“, sagte die Sprecherin der Initiative, Valerie Klatte-Asselmeyer: Auch die Meringer wollten zeigen, dass sie der Klimawandel etwas angehe.

Ein Sprachrohr für Merings Kinder

„Selbst wenn ich Teil der Generation bin, die noch nicht alle Folgen der globalen Erwärmung zu spüren bekommt, spätestens unsere Kinder werden die Klimakatastrophe erleben und die Konsequenzen tragen müssen. Wir müssen jetzt, auf jeden Fall noch dieses Jahr aufstehen und etwas ändern“, verkündete sie über das Mikrofon. Die Kinder seien teilweise noch zu klein, um für sich selbst zu sprechen und gehört zu werden.

Eine Verhaltensänderung sei nötig beim Konsumieren, beim Reisen und beim Fortbewegen. Aber es brauche vor allem politische Entscheidungen, wie es beim Kühlschrank ohne FCKW oder beim Auto ohne verbleites Benzin schon der Fall war.

„Bei der internationalen Klimakonferenz in Madrid wollen wir mutige und verbindliche Maßnahmen, um die Erderwärmung auf maximal 1,5 Grad zu begrenzen. Der Ausstieg aus der Stromerzeugung mit Kohle muss jetzt passieren“, forderte sie.

Vom Meringer Marktplatz durch den Ort

Etwa 45 Minuten liefen die jungen Eltern mit ihren Kindern, begleitet von Meringer Bürgern, vom Marktplatz bis zur Augsburger Straße und über die Kirchstraße zurück und verkündeten ihre Forderungen in lauten Sprechchören, unterstützt durch Trillerpfeifen.

Für die neunjährige Lea Anderle war es nach Augsburg und München ihre dritte Veranstaltung. „Wir haben zu Hause die Schilder für die Demo gebastelt. Das Klima muss für die Zukunft besser werden. Es darf uns einfach nicht egal sein“, erklärte sie.

Joghurt gibt es nur noch im Glas

Die gleichaltrige Manuela Heinrich verriet, dass sie jeden Tag mit dem Roller zur Schule fahre und im Sommer mit dem Fahrrad zum Freibad. Auch Hanna Neumann benutze den Roller für ihren Schulweg und die Familie kaufe nur noch Joghurt im Glas ein, sagte sie. Für beide war es die erste Kundgebung.

Themen folgen