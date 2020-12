vor 31 Min.

Meringer stürzt sich aus 4000 Metern Höhe in die Tiefe

Plus Der Meringer Andi Thomas liebt das Fallschirmspringen. 1250 Mal hat er sich schon aus den Wolken fallen lassen. Für seine Fluggäste hat er einen guten Tipp.

Von Heike John

Andi Thomas liebt den Blick auf die Welt als Miniwunderland. Der 43-Jährige aus Mering ist jedoch kein Modelleisenbahner, wie man annehmen könnte. Vielmehr ist er seit gut zwölf Jahren passionierter Fallschirmspringer und hat mittlerweile sogar sein Hobby zum Beruf gemacht.

Als Zeitsoldat ist er in Altenstadt bei Schongau stationiert, wo die Luftlande- und Lufttransportschule als zentrale Ausbildungsstätte der Fallschirmjäger der deutschen Bundeswehr beheimatet ist. Durch einen Lehrgang am Truppenübungsplatz Hammelburg kam der gelernte Bürokaufmann, der auch bei der Bundeswehr im Büro tägig war, zum Fallschirmspringen. "Da war ich 30 Jahre alt, habe sozusagen Blut geleckt und zu Hause gleich einen Kurs gemacht", erzählt der Hauptfeldwebel.

Andi Thomas weiß um seine Verantwortung besonders beim Tandem-Fallschirmsprung. Bild: Andreas Thomas

Abgesehen von den Pflichtsprüngen kommt er im Beruf nicht so oft zum Fallschirmspringen. In seiner Freizeit liebt Andi Thomas den Kitzel des freien Falls umso mehr. "Ich springe meist am Burgheimer Flugplatz im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen", erzählt er. Mehr als 1250-mal hat er sich dort schon von einer Propellermaschine im Steigflug auf 3000 oder 4000 Meter Höhe bringen lassen, um sich dann im freien Fall mit gut 180 Stundenkilometern in die Schwerelosigkeit hinabzustürzen und auf 1500 Meter am geöffneten Fallschirm noch weitere fünf bis acht Minuten bis zur Landung über der Erde zu schweben.

30 Sekunden Schwerelosigkeit, bis der Schirm gezogen wird

Das Kribbeln, wenn es aus der Enge des Flugzeugs hinein in das Wolkenmeer geht, bleibt auch dem erfahrenen Fallschirmflieger erhalten. Das unendliche Gefühl der Freiheit - in Wahrheit sind es nur 30 Sekunden der Schwerelosigkeit, bis er den Schirm zieht - teilt Andi Thomas auch gerne mit Fluggästen.

Glücksgefühl im Höhenrausch - mit Andi Thomas als erfahrenem Tandemmaster. Bild: Andreas Thomas

Seit vier Jahren hat er die Lizenz als Tandemmaster, und Körper an Körper geleitete er bereits über 500 mutige Mitspringer sicher zu Boden. Einer der ältesten Tandempartner war kürzlich eine 80-jährige Dame, aber auch sein 78-jähriger Vater Klaus Thomas springt regelmäßig mit. Derzeit bremst das Corona-Virus den beliebten Nervenkitzel ordentlich ein. Zu Ganzkörperanzug, Helm und Brille kam im Sommer die Mund-Nasen-Bedeckung dazu, doch Abstand lässt sich nicht halten, wenn der Mitflieger mit Hohlkreuz und weit ausgestreckten Armen dicht an dicht mit dem Tandempiloten die Schwerelosigkeit in unendlicher Weite genießt, bis dann durch das Öffnen des Fallschirms plötzlich wieder die Schwerkraft spürbar wird.

"Sei eine Banane", weist Sprunglehrer Andi Thomas seine mitfliegenden Gäste gerne an, um ihnen die beste Haltung in der Luft anschaulich zu machen. "Das erste Mal mit einem Gast als Tandem zu springen ist schon ein komisches Gefühl", verrät er, "schließlich hängt der sein Leben an dich ran."

Zwei, die nicht zum ersten Mal fliegen - Andi Thomas als Tandemmaster (oben) mit einem guten Freund. Bild: Andreas Thomas

Am schönsten ist für den Meringer der Sprung in den Sonnenuntergang

Wer einmal gesprungen ist, hat oft Lust auf ein zweites Mal, so die Erfahrung von Andi Thomas. Manchmal sind es Leute mit Höhenangst, die sich was beweisen wollen und dann nach überstandenem Flug vor Freude weinen. Es gibt auch mal Gruppen bei Junggesellenabschieden, die sich verkleidet aus den Wolken stürzen. "Fröhlich gebechert werden darf aber erst nach dem Sprung. Mit Alkohol im Blut nehme ich niemanden mit", sagt der erfahrene Tandemmaster.

Fallschirmsprung über Burgheim - Blick auf die Welt als Miniwunderland Bild: Andi Thomas

Durch die Portale für Erlebnisgutscheine wie Jochen Schweizer oder My Days boomen die Tandemsprünge. Viele suchen eine Herausforderung, und ihre Gefühlswelt wird mit der Kamera per Video festgehalten. "Wenn die Tür vom Flugzeug aufgeht, ist den Leuten oft das Entsetzen ins Gesicht geschrieben, mit dem freien Fall beginnt oft ein Grinsen und dann der Jubel für die Kamera."

Andi Thomas rät seinen Fluggästen immer, beim Fallschirmsprung nicht durch den Mund zu atmen. "Da entstehen sonst die peinlichsten Fotos bei 50 Metern freiem Fall pro Sekunde", sagt er und lacht. 2019 absolvierte Andi Thomas seinen letzten Sprung des Jahres am 27. Dezember. Das kann dann schon sehr kalt sein hoch oben, denn auf 3000 Metern Höhe hat es rund 24 Grad weniger als am Boden. "Das Fallschirmspringen wird aber nicht von der Temperatur abhängig gemacht, sondern vom Wetter generell, ob es windet oder sehr bewölkt ist", erklärt der erfahrene Springer.

Ein Sprung im Sonnenuntergang sei für ihn von der Stimmung her am schönsten. Der 43-Jährige liebt das Gefühl des Höhenrauschs hoch in den Wolken, aber es gibt für ihn Grenzen. "Bungeespringen würde ich nie machen", gibt er zu. "Beim Fallschirmspringen habe ich eine zweite Chance, wenn der Hauptschirm nicht aufgeht, gibt es noch einen Rettungsschirm." Alles in allem ist es ein teures Hobby, das Andi Thomas betreibt. "Das bei meinen Tandemflügen verdiente Geld von einem Jahr steckt allein im Schirm", sagt er. Einmal jährlich geht's zum TÜV, und alles wird überprüft. Wenn das Fallschirmspringen, auch Sky Diving, also Tauchen am Himmel, genannt, witterungsbedingt gar nicht mehr geht, dann taucht Andi Thomas gerne am Starnberger See auf 40 Meter hinunter. Bis zu dreimal jährlich geht er auch auf Tauchsafari in Ägypten. In diesem Jahr bremst die Corona-Pandemie seine Leidenschaften ordentlich ein. "Jetzt komme ich endlich zum Speicherausbauen", versucht es der Hausbesitzer positiv zu sehen.

