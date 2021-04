Meringerin will mit ihrem Filmdebüt Karriere als Regisseurin machen

Plus Mit einem Kurzfilm greift die Regiestudentin Louisa Grötsch aus Mering ein dramatisches Familienschicksal auf. Dafür werden noch Kinderdarsteller gesucht.

Louisa Grötsch aus Mering will mit einem nicht ganz so leichten Thema ihren Abschlussfilm als Regisseurin dieses Jahr realisieren. In dem Film "Zwischen uns der Himmel" schildert sie die Geschichte von zwei Brüdern, die nach einem tragischen Verlust nicht mehr wissen, wie sie miteinander umgehen sollen.

Inspiriert wurde Louisa Grötsch durch einen Unfall, der sich 2014 zwischen Merching und Schmiechen ereignet hatte. Damals war eine junge Frau mit ihrer kleinen Nichte im Auto unterwegs und verunglückte. Das Kleinkind starb bei dem Unfall. "Wie lebt man nach so einem tragischen Schicksal weiter?", diese Frage stellte sich Louisa Grötsch und adaptierte den Vorfall für ihren Film.

Sie selbst ist seit zweieinhalb Jahren Mutter eines Sohnes. "Ich merkte, dass ich emotional zu nah dran bin, um den Tod eines Kindes zum Thema des Films zum machen", schildert sie. Deshalb schildert sie den Unfall im Rahmen der Familiengeschichte der Brüder Hannes und Micha, die mit ihren Frauen und Kindern in einem oberbayerischen Dorf leben. Micha fährt zusammen mit seiner Schwägerin im Auto und verursacht einen Unfall. Er überlebt, die Schwägerin stirbt. Nun entwickelt Louisa Grötsch, die neben der Regie für den Film auch für das Drehbuch verantwortlich zeichnet, eine Geschichte, in der es darum geht, wie ein Zusammenleben der Familien und der Dorfgemeinschaft nach dieser Tragödie weitergehen kann.

Gedreht wird im Landkreis Aichach-Friedberg

Die 28-Jährige wuchs selbst Heinrichshofen, einem Dorf im Landkreis Landsberg auf. Bei der Auswahl des Filmsets, hat sich Grötsch bewusst für die dörfliche Umgebung entschieden. "In der Stadt könnte ich die Geschichte so nicht erzählen, weil da die Strukturen anders sind", sagt sie. Ihr Film "Zwischen uns der Himmel" greift nämlich genau die Problematik auf, wie die Eltern mit ihren beiden Söhnen, die durch das tragische Schicksal in Konflikt stehen, umgehen sollen. Wie reagieren die Bekannten und die Dorfgemeinschaft? "Ich weiß aus meiner eigenen Erfahrung, dass das Leben in einem Dorf viel Freiheit geben kann, vor allem als Kind", blickt Grötsch zurück. Andererseits sei ein Leben in der Anonymität dort nicht möglich. "Man begegnet sich ständig und immer wieder." Noch stehen nicht alle Drehorte fest, aber Grötsch möchte hier im Landkreis Aichach-Friedberg die Szenen für ihr Filmprojekt drehen. "Ich dachte zunächst daran, dass wir im Raum Tegernsee drehen könnten, aber da war mir die Kulisse fast schon zu kitschig bayerisch", sagt sie. "Zwischen uns der Himmel" wird zwar im oberbayerischen Dialekt gespielt, könnte sich so aber in jedem anderen Dorf abspielen. Deshalb ist die Kategorie Heimatfilm zwar nicht ganz falsch, aber auch nicht ganz treffend.

Gesucht werden Kinder, die Bayerisch sprechen können

Grötsch hat bereits mit einigen etablierten Schauspielern Kontakt aufgenommen und die beiden männlichen Hauptrollen stehen bereits fest. Nur verraten kann sie die Namen noch nicht. "Erst wenn alles fix ist", sagt sie. Für die Eltern, der Brüder, sowie für die Rolle der Ehefrauen gibt es Anfragen, aber noch keine Zusagen. Dringend gesucht werden Kinder, die bei dem Film mitspielen wollen. "Sie sollten noch nicht als Schauspieler gearbeitet haben, zwischen sieben und elf Jahren alt sein und vor allem Oberbayerisch sprechen", erklärt Grötsch die Anforderungen. Genau der Dialekt ist auch die Herausforderung. "Ich weiß selbst, dass es schwierig wird die drei Buben und ein Mädchen für diese Rollen zu finden, denn vor allem hier im Raum wird, wenn überhaupt, Schwäbisch gesprochen."

Die Meringer Regiestudentin Louisa Grötsch arbeitet derzeit an ihrem Abschlussfilm. Foto: Grötsch

Dieses Filmprojekt ist für Louisa Grötsch die Abschlussarbeit ihres Studiums für Regie für Film und Fernsehen an der Hochschule Macromedia in München. Die 28-Jährige engagiert sich schon seit Jahren in verschiedenen Projekten und ist Mitglied des Neuen Theaters Mering. Dort inszenierte sie als Regisseurin bereits Peter Pan und gemeinsam mit Markus Schwab das Dschungelbuch. Zudem übernahm sie die Regie für den Videotrailer zum Stück Faust.

Der Bayerische Rundfunk ist Coproduzent des Abschlussfilms. An der Produktion beteiligt ist auch Simon Bogotcz, der im vierten Semester an der Hochschule studiert. Die Produktionskosten, die sich auf etwas über 100.000 Euro belaufen werden, sollen unter anderem auch durch den Bayerischen Film- und Fernsehfond finanziert werden. "Die Schauspieler und auch die Produktionsfirmen verzichten auf einen Teil ihrer Gagen, um so unser Projekt überhaupt realisierbar zu machen", erklärt Grötsch.

Natürlich sei ein Filmprojekt im Rahmen der Corona-Pandemie nicht einfach zu realisieren. "Da wir aber noch zu Beginn der Arbeiten waren, konnten wir uns rechtzeitig darauf vorbereiten", sagt die Regiestudentin, deren Vorbild die Oscar-prämierte Regisseurin Caroline Link ist. Bei ihr hat sie 2017 ihr Regiepraktikum absolviert, die damals als Regisseurin für den Film "Der Junge muss an die frische Luft" verantwortlich zeichnete.

Kinderdarsteller, die sich bei Louisa Grötsch für den Film "Zwischen uns der Himmel" melden wollen, können sich unter casting.zwischenuns@gmail.com an die Regiestudentin wenden.

