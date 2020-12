vor 7 Min.

Meringerzeller Straße: Anwohner haben wieder Hoffnung auf Rückerstattung

Plus Im Streit um die vorausbezahlten Beiträge für den Ausbau der Meringerzeller Straße geht es in die nächste Runde. Bürgermeister Florian Mayer will den Räten neue Erkenntnisse vorlegen.

Von Eva Weizenegger

Die Anwohner der Meringerzeller Straße verstehen schon seit längerer Zeit die Welt nicht mehr. Sie haben 2017 Beiträge für den Straßenausbau vorausbezahlt, obwohl bereits zum damaligen Zeitpunkt bekannt war, dass die Straßenausbaubeitragssatzung (Strabs) vom Freistaat Bayern kassiert wird. Das hatte Landtagsabgeordneter Peter Tomaschko zu diesem Zeitpunkt der Marktgemeinde und auch anderen Kommunen in seinem Wahlkreis bereits mehrfach mitgeteilt. Schließlich wurde diese 2018 aufgehoben.

Bürgermeister Hans-Dieter Kandler hatte bei der Eröffnung der Straße noch versprochen, dass er sich für eine Rückerstattung einsetzen werde. Dann kam die Kehrtwende, er sehe aus rechtlichen Gründen keine Möglichkeit für eine Rückzahlung der geleisteten Beiträge in Höhe von 220.000 Euro.

Innenministerium signalisiert neue Möglichkeit für Mering

Daran zweifelten die Anwohner, setzten alle Hebel in Bewegung. Schließlich kam noch im Januar diesen Jahres die Meldung: Es gebe eine Möglichkeit der Rückerstattung, ohne dass die Kommune in rechtliche Schwierigkeiten komme. Das signalisierte das Innenministerium, die Regierung von Schwaben und das Landratsamt bei einem Vororttermin. Weil das Papst-Johannes-Haus nun doch als Anlieger der Meringerzeller Straße anzusehen ist und bislang dafür keine Ausbaubeiträge bezahlt wurden, sollen , nach dem Sinne der Gleichbehandlung, auch die restlichen Anlieger nicht mit Vorauszahlungen belastet werden. Zudem gab es eine Absichtserklärung des damaligen Marktgemeinderates, dass die Beiträge rückerstattet werden sollen, wenn es rechtlich möglich sei.

Dann fiel im Juli 2020 unter einem neuem Bürgermeister und neuen Marktgemeinderäten ein ganz anderer Beschluss. Bürgermeister Florian Mayer hatte damit gerechnet, dass die Situation klar sei und sich somit auch der neue Gemeinderat an die Absichtserklärung halte. "Dass nun auch Räte plötzlich ganz anderer Meinung waren, die noch im November für eine Rückerstattung plädiert hatten, habe ich nicht absehen können", sagt er im Gespräch mit unserer Redaktion. Auch Landtagsabgeordneter Peter Tomaschko war sehr verärgert über die Entscheidung. Grüne, UWG und SPD sahen rechtliche Bedenken bei der Rückerstattung. Zweiter Bürgermeister und ehemaliger Geschäftsstellenleiter der Gemeinde Pöttmes, Stefan Hummel (SPD), bezeichnete die Meringer Lösung als: "Fast schon abenteuerlich."

Chronologie der Meringerzeller Straße 1 / 8 Zurück Vorwärts 2017 Die Anlieger sprechen bei Bürgermeister Hans-Dieter Kandler vor, um zu klären, ob wirklich Beiträge für den Ausbau der Meringerzeller Straße erhoben werden sollen. In November flatter der Beitragsbescheid ein. Die Anwohner zahlen. Insgesamt sind 220 000 Euro an Vorauszahlungen fällig.

2018 Die bayerische Staatsregierung beschließt, dass die Straßenausbaubeitragssatzung (Strabs) abgeschafft werden soll. Alle Beiträge, die vor dem 31. Dezember 2017 gezahlt wurden, werden aber nicht mehr rückerstattet. Jedoch die Kommunen, die bislang keine Beiträge erhoben haben, müssen diese nicht zurückfordern.

April 2018 Die Meringerzeller Straße wird eröffnet. Bürgermeister Hans-Dieter Kandler verspricht den Anliegern, sich für eine Rückerstattung der Beiträge einzusetzen.

Frühjahr 2019 Mittlerweile hat die Staatsregierung eine Härtefallregelung beschlossen. In diesem Topf befinden sich 50 Millionen Euro. Beiträge unter 2000 Euro fallen nicht in diese Regelung.

31. Juli 2019 Es gibt eine Informationsveranstaltung der Marktgemeinde an alle Bürger, die von der Strabs betroffen sind. Die Anlieger der Meringerzeller Straße bringen das sogenannte Uffenheimer Modell ins Spiel. Die fränkische Gemeinde übernimmt die von den Anwohnern bezahlten Beträge, die unter 2000 Euro liegen und deshalb nicht vom Härtefallfonds bedient werden. Bei all jenen, die von der Härtefallkommission nur einen Teilbetrag zurückerstattet bekommen, soll nach entsprechender Abrechnung die Differenz, gegebenenfalls bis zu einer Höchstgrenze der Beitrag erstattet werden. Kandler bezeichnet diese Regelung als „nicht gesetzeskonform“.

November 2019 Die Marktgemeinderäte signalisieren einstimmig, dass sie für eine Rückerstattung sind, wenn die gesetzlichen Vorgaben dafür sprechen.

Januar 2020 Landtagsabgeordneter Peter Tomaschko informiert bei einemi einem Ortstermin Innenstaatssekretär Gerhard Eck über die Situation. Auch Vertreter des Landratsamtes sowie der Regierung von Schwaben sind dabei und haben eine Möglichkeit aufgezeigt, wie die Anwohner der Meringerzeller Straße ihre Vorauszahlungen wieder zurückerstattet bekommen könnten. Weil das Papst-Johannes-Haus nun doch als Anlieger der Meringerzeller Straße anzusehen ist und bislang dafür keine Ausbaubeiträge bezahlt wurden, sollen nun, nach dem Sinne der Gleichbehandlung, auch die restlichen Anlieger nicht mit Vorauszahlungen belastet werden.

23. Juli 2020 Der neugewählte Marktgemeinderat entscheidet sich gegen die Rückerstattung.

Sowohl Mayer als auch Tomaschko ärgert dieser Vorwurf. "Wir haben hier nichts Unrechtmäßiges vorgeschlagen, sondern werden in unserer Auffassung vom Innenministerium, der Regierung von Schwaben sowie vom Landratsamt unterstützt." Man frage sich schon, warum man diese Erkenntnisse nun nicht an die Anwohner der Meringerzeller Straße weitergeben soll. "Noch dazu sind es nicht 220.000 Euro, die Mering stemmen muss", erklärt Mayer. Da die Gemeinde mit dem neuen Friedhof selbst Anlieger ist und 70.000 Euro für die Ausbaubeiträge zahlen müsste, seien es 150.000 Euro, die rückerstattet werden müssten.

Das sagt der Rechtsanwalt zur Meringer Lösung

Die Kommune habe sich bei einem Rechtsanwalt über die rechtliche Situation einer Rückerstattung informiert. In dem Schreiben, das nun am Donnerstag im Marktgemeinderat vorgelegt werden soll, wird bestätigt, dass die Vorauszahlungsbescheide rechtmäßig an die Anwohner ergangen sind und damit eine Rücknahme nicht möglich ist. Möglich sei aber, soweit die Gemeinde jedoch eine Ungleichbehandlung sieht, wie bei dem "vergessenen Grundstück Papst-Johannes-Haus", könne ein Billigkeitserlass der Vorauszahlungen in Betracht kommen. "Voraussetzung hierfür ist, dass eine verbindliche Erklärung der Rechtsaufsichtsbehörde vorliegt, dass die Rückzahlung haushaltsrechtlich möglich und nicht zu beanstanden ist", schildert Mayer aus dem anwaltlichen Schreiben. Eine Verzinsung der Rückzahlung sei nicht notwendig und auch nicht zulässig. Ein Anspruch gegen den Freistaat Bayern auf Erstattung einer möglichen Rückzahlung scheidet nach Auffassung des Rechtsanwalts aus, die Rückzahlung gehe allein zu Lasten des Marktes Mering. "Eine Zustimmung des Landratsamtes für die Rückerstattung benötigen wir ebenfalls nicht, da unser Haushalt nicht unter Aufsicht steht und der Betrag im geltenden Haushalt bereits genehmigt ist", so Mayer weiter.

Lesen Sie dazu den Kommentar von Eva Weizenegger: Mering muss sein Versprechen halten

