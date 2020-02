Merings „Altes Kloster“ wird in Forschungsprojekt aufgenommen

Plus Das "Alte Kloster" in Mering wird von einem Wissenschaftler-Team untersucht. Es geht um den Erhalt sowie die substanzschonende Sanierung historischer Gebäude.

Rund um das „Alte Kloster“ in der Ortsmitte von Mering wird es bald lebhaft zugehen. Wie berichtet, ist es in einem miserablen Zustand.Bauforscher Tobias Listl, der auf der Grünen-Liste für den Gemeinderat kandidiert und sich ehrenamtlich seit einiger Zeit mit dem markanten Anwesen befasst, hat dieses nun im EU-Forschungsprojekt „Interreg Alpine Space –ATLAS“ untergebracht. Dieses widmet sich dem Erhalt von historischen Gebäuden im europäischen Alpenraum. Neun Institute aus sechs Ländern sind daran beteiligt.

Den deutschen Part übernimmt die Fakultät für Architektur der Hochschule München. Die Professorinnen Silke Langenberg und Natalie Eßig sind in der wissenschaftlichen Leitung des Projekts aktiv und werden von den wissenschaftlichen Mitarbeitern Ahmed Khoja, Alicia Davis und Tobias Listl unterstützt.

Außer Mering sind Orte in Österreich und Südtirol beteiligt

Wie Listl erklärt, sind für das Projekt bereits zahlreiche vorbildlich instandgesetzte Gebäude untersucht worden. Nun will das Forscherteam noch drei Immobilien analysieren, die noch nicht hergerichtet wurden. Eines davon ist das „Alte Kloster“, die anderen beiden Gebäude befinden sich in Österreich und in Südtirol.

Das Ziel am Ende des ganzen Projekts ist es, Eigentümern, Fachplanern und Handwerkern Möglichkeiten aufzuzeigen, wie sie alte Gebäude instand setzen können. „Denn es gibt so viele Möglichkeiten. Man muss sie eben nicht abreißen“, sagt Tobias Listl.

In Mering werden die Untersuchungen am 23. März beginnen. Dann kommt das ATLAS-Forschungsteam in die Marktgemeinde. Unterstützt wird dieses vom Partnerteam aus Südtirol. Dieses hat im Zuge des Projekts eine optisch unscheinbare aber komplexe Monitoring-Box entwickelt. Diese wird im Gebäude aufgestellt und erfasst über einen Zeitraum von einem Jahr eine Vielzahl an Daten: wie oft das Zimmer genutzt wird, wie hoch die Luftfeuchtigkeit ist, die Temperatur und der CO 2 -Gehalt.

Das "Alte Kloster" in Mering ist außen nicht besonders gut gepflegt. Bild: Tobias Listl

Und auch von Außen wird das „Alte Kloster“ wissenschaftlich unter die Lupe genommen. Die Forscher wollen dann bei einem weiteren Vor-Ort-Termin mit einer Beregnungsanlage anrücken, um zu testen, wie viel Feuchtigkeit der alte Putz aufnimmt. „Das machen wir aber nur auf einem kleinen Ausschnitt der Wand“, beruhigt Listl und fügt hinzu: „Alle unsere Untersuchungen sind zerstörungsfrei.“

Am Ende werden die Ergebnisse aus allen untersuchten Objekten auf eine Internetplattform gestellt. Auch die Möglichkeiten für eine Sanierung werden dort genau aufgezeigt.

Der Markt Mering erhält eine fundierte Untersuchung des "Alten Klosters"

Die zentrale Rolle spielt dabei laut Listl die substanzschonende, aber auch die energetische Instandsetzung. „Denn sonst sind die Gebäude oft nicht nutzbar“ erklärt er. Es gebe in dem Projekt Beispiele von denkmalgeschützten Gebäuden, die auch ein stückweit verändert werden mussten, um die künftige Nutzung zu ermöglichen.

10 Bilder So sieht Mering auf alten Postkarten aus Bild: Archiv Franz Mrasek

Der Markt Mering, in dessen Besitz sich das „Alte Kloster“ befindet, erhält durch die Aufnahme in das Projekt eine fundierte wissenschaftliche Untersuchung der Bausubstanz. „Die Kommune erhält außerdem ganz konkrete Hinweise, was zum Erhalt des Gebäudes getan werden muss – sowohl kurzfristig als auch langfristig“, erklärt Bauforscher Listl. Denn wie berichtet, ist unter anderem der Putz an manchen Stellen schon stark beschädigt, sodass auf Dauer die Substanz leiden könnte, wenn dies nicht gerichtet wird.

Lesen Sie den Kommentar: Mering geht mit seinen Gebäuden schlecht um