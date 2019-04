vor 35 Min.

Merings Geschichte erleben

Heimatmuseum zeigt wieder Sonderausstellung

Am Sonntag, 5. Mai, ist das Heimatmuseum Mering wieder geöffnet. Zusätzlich zu den dauerhaft im Museum ausgestellten Objekten ist die aktuelle Sonderausstellung „Mering im Freistaat Bayern – Schlaglichter auf 100 bewegte Jahre“ zu besichtigen. Erarbeitet wurde sie von Schülern der Realschule Mering in Zusammenarbeit mit dem Heimatverein.

In ausgewählten ortsgeschichtlichen Episoden blickt die Ausstellung auf die nunmehr über 100-jährige Geschichte des modernen Freistaats Bayern zurück. Dabei werden Meringer Ereignisse in einen größeren historischen Gesamtzusammenhang eingeordnet. So bietet sich den Besuchern einerseits stets die Gesamtperspektive, zugleich aber auch ein konkreter Blick auf Mering. Viele der Bilder, Texte und Objekte sind erstmals öffentlich zu sehen.

Ausstellung und Heimatmuseum im Bürgerzentrum Schlossmühle sind am Sonntag, 5. Mai, wie gewohnt von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Zugang ist ebenfalls wie üblich vom Schießhäuslweg zwischen Schloss und Schlossmühle her.

