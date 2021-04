Merings Grüne unterstützen Pendler-Antrag der SPD

Plus Bessere Anbindungen für Mering - das fordern auch die Grünen. Wichtig wären ihnen auch ein einfacheres Tarifsystem und günstigere Fahrpreise.

Mit dem Antrag für eine Pendlerresolution hat die Meringer SPD eine Diskussion um den Nahverkehr angefacht. In einer öffentlichen Stellungnahme positionieren sich dazu nun auch die örtlichen Grünen. Sie begrüßen demnach die Forderungen der SPD und weisen auf weitere Aspekte hin. Nach Ansicht der Grünen sollten die existierenden Verkehrsverbünde zu einem bayernweiten Verbund mit einer einheitlichen Tarifstruktur und abgestimmten Fahrplänen entwickelt werden. Baden-Württemberg mache es mit dem bwtarif vor. Ein Ticket müsse reichen, um sich bayernweit im gesamten Netz zu bewegen. Die Überlappung oder besser noch die Zusammenlegung von AVV und MVV wäre laut der Grünen aus Meringer Sicht ein wichtiger erster Schritt. Dabei müsse es gewährleistet sein, dass Taktfrequenzen und Platzangebot kontinuierlich ausgebaut werden.

"Unsere Fahrkartensysteme sind viel zu kompliziert und zu teuer", heißt es in der Stellungnahme. Solange z.B. ein Hin- und Rückticket von Mering nach Augsburg mehr als 12 Euro koste, werde man kaum jemanden davon überzeugen, das Auto stehen zu lassen. Der AVV und sein Tarifsystem seien zu stark an Augsburg als Zentrum ausgerichtet. "Will man beispielsweise auf sein Landratsamt, so sind hierfür in Augsburg lediglich zwei Zonen zu bezahlen. Will man von Mering aufs Landratsamt in Aichach, muss man fünf Zonen bezahlen, obwohl beide Orte eigentlich nur zwei Zonen voneinander entfernt liegen", bemängeln die Grünen. Auch gebe es viel zu wenig Direktverbindungen zwischen den Orten im Landkreis. In der letzten Sitzung der Kreisausschüsse zur Evaluierung der Tarifreform im März habe es deswegen auch sehr deutliche Kritik aus den Landkreisen gegeben.

Grüne fordern: Mering soll nicht gespalten werden

Besonders stört die Grünen, dass Mering laut AVV in Zukunft auf zwei Zonen aufgeteilt werden soll, indem der Bahnhof Mering St. Afra auf die Grenze von Tarifzone 30 und 40 verschoben wird, während der Hauptort in Tarifzone 40 verbleibt. So könne damit gerechnet werden, dass zukünftig viele Bahnpendler Richtung Augsburg vom Bahnhof St. Afra abfahren werden und Parkplatz und Fahrradstellplätze dort überlastet sein werden. "Wir fordern, dass Mering mit seiner engen Bindung an Augsburg insgesamt auf die Tarifzonengrenze 30/40 verschoben wird", heißt es in der Stellungnahme.

Weiter wünschen sich die Grünen für Menschen, die Teilzeit und im Homeoffice arbeiten günstigere Angebote als die teuren Einzeltickets. Ein weiterer Kritikpunkt: Viel zu wenig Platz für Radler und viel zu teure Tickets, wenn man mit dem Rad im Zug unterwegs ist. Dabei wird nach Ansicht der Grünen die Vernetzung der Verkehrsträger Fahrrad und ÖPNV immer wichtiger, auch für Berufspendler. Auch müsse die Infrastruktur zur Unterbringung von Fahrrädern an den Bahnhöfen weiter verbessert werden.

Mehr Geld für den ÖPNV statt Osttangente

Grundsätzlich wünschen sich die Grünen eine gezielte Förderung des ÖPNV von Bund und Freistaat, um das Angebot auszuweiten und eine Senkung der Fahrpreise zu ermöglichen: "Statt Milliarden in den Autoverkehr und den Ausbau des Straßennetzes zu investieren, muss der ÖPNV deutlich mehr finanzielle Mittel bekommen", heißt es dazu. Und weiter: "So fordern wir, dass neue Schnellstraßenprojekte wie die Osttangente eingestellt werden und die dafür veranschlagten mehr als 200 Millionen Euro in den Ausbau des ÖPNV in der Region fließen." (AZ)

