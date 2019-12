vor 22 Min.

Merings Weihnachtsmarkt ist eröffnet

Zum letzten Mal eröffnete Bürgermeister Hans-Dieter Kandler den Meringer Weihnachtsmarkt. Viele Eltern kamen am ersten Tag mit ihren Kindern auf den Marktplatz.

Von Heike Scherer

Der Meringer Weihnachtsmarkt ist ein Ort, an dem die Menschen zusammenkommen – so war es auch in diesem Jahr wieder bei der Eröffnung. Besucher aller Generationen trafen sich auf dem Marktplatz, um die heimelige Atmosphäre zu genießen. Auch die Händler legten sich ins Zeug, um den Besuchern eine große Vielfalt zu bieten.

Schon um 4 Uhr morgens ging für Maria Speck der Tag los. Sie bietet in diesem Jahr nicht nur Flammkuchen in verschiedenen Variationen, sondern auch zwei Sorten Dampfnudeln an. Es dauert mehrere Stunden, bis der Teig geknetet und die Zutaten geschnitten sind. Neu ist das Angebot bei der BRK Bereitschaft Mering, an deren Stand es Gulaschsuppe mit Krustenbrot gibt. Um 9 Uhr begann Christiane Stangl, die Suppe mit Rindfleisch, Kartoffeln, Paprika und Zwiebeln zu kochen. Sie wird jeden Tag neu zubereitet. Finanziert werden von den Einnahmen Fortbildungen, Uniformen und der Zuschuss für die Sicherheitsschuhe der Mitglieder.

Maximilian Rauch (rechts) verkaufte am Stand der BRK Bereitschaft Mering Gulaschsuppe mit Krustenbrot, die Christiane Stangl (links) jeden Tag frisch aus Rindfleisch und Gemüse zubereitet. Bild: Heike Scherer

Auf dem Weihnachtsmarkt in Mering ist auch für Kinder etwas geboten

Acht Tage, jeweils von Donnerstag bis Sonntag, lädt der kleine heimelige Weihnachtsmarkt mit 20 Hütten zum Besuch ein. Vor allem die Wochenenden sind für Familien mit kleinen Kindern interessant: Sonntags dreht der Nikolaus seine Runden und am letzten Wochenende ist ein Kinderkarussell aufgestellt.

Solongo Treml wartete am beleuchteten Weihnachtsbaum auf die offizielle Eröffnung. „Ich komme gerne schon am ersten Tag, um Freunde zu treffen. Der Weihnachtsmarkt gefällt mit gut und ich habe schon eine Spiralkartoffel gegessen und einen Glühwein getrunken“, erzählte sie. Beim Imker Gerhard Beier kaufe sie jedes Jahr Honig und Wachskerzen. Auch Alice Hansemann ist immer schon am ersten Tag auf dem Weihnachtsmarkt. Ab und zu helfe sie ihrem Schwiegervater am Stand. Aber diesmal traf sie sich mit ihrer Freundin Justina Kodis. Sie genoss mit ihr eine heiße Rum-Rotwein-Pflaume und wolle noch mehrmals auf dem Markt vorbeischauen, sagte sie.

Zwei neue Stände gibt es auf dem Weihnachtsmarkt in Mering

Zwei neue Stände sind in diesem Jahr vertreten. Anna Maria Bauer aus Mittelstetten war schon im vergangenen Jahr eingesprungen, als ein Betreiber kurz entschlossen aufhörte. Sie hat gestrickte und gehäkelte Mützen, Schals, Strümpfe, Tiere und Puppenkleidung sowie gefilzte Hausschuhe oder Taschen im Angebot. Zirbenkissen, die aus Stoff genäht und mit Holzspänen von Zirben gefüllt sind, empfiehlt sie für die Verbesserung der Schlafqualität.

Nicole Heitzer ist erstmals mit eleganten Bademänteln und Naturkosmetik am Meringer Weihnachtsmarkt vertreten. Bild: Heike Scherer

Ihr gegenüber steht Nicole Heitzer aus Kissing mit ihrem Stand, die mit eleganten, selbst genähten Bademänteln aus Frottee, Waschlappen und Handtüchern in vier Farbstellungen sowie Naturkosmetik teilnimmt. Beate Zurwesten hat seit Oktober Ketten, Armbänder und Ringe aus Edelsteinen, Perlen und Silber hergestellt. Für Kinder wählte sie Sterne, Libellen oder Seepferdchen als Anhänger aus.

Maria Speck, deren Tag um 4 Uhr begann, ist froh, dass ihr Tanja Kast und Elisabeth Dietrich hilfreich zur Seite stehen. Seit fünf Jahren ist sie mit Bio-Flammkuchen aus Dinkelmehl dabei, am beliebtesten sind der vegetarische und der klassische Flammkuchen. Diesmal gibt es zusätzlich Dampfnudeln mit Vanillesauce und Weihnachtspunsch aus Aperol, Weißwein und Gewürzen. Als Geschenk empfiehlt sie ihr selbst gemachtes Gebäck, Pralinen oder Trinkschokolade.

Um 18 Uhr war kaum noch Platz zum Durchkommen, als der erste Bürgermeister Hans-Dieter Kandler und Organisator Acky Resch ihre Eröffnungsansprachen hielten und die Feuerwehrkapelle Weihnachtslieder spielte – und wieder waren die Besucher vereint in einer heimeligen Atmosphäre.

Der Meringer Weihnachtsmarkt findet an den beiden Wochenenden vor Weihnachten jeweils von Donnerstag bis Sonntag statt und ist immer von 16.30 Uhr bis 21 Uhr geöffnet, an den Sonntagen schon ab 14 Uhr.