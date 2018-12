14:16 Uhr

Mietnomadin hinterlässt in Mering beschädigte Wohnung

Ein Jahr wohnten zwei Frauen in Mering zur Miete - bezahlt haben sie dafür nie. Sie schulden dem Eigentümer einen mittleren vierstelligen Betrag.

Über ein Jahr hat eine 51-Jährige mit ihrer erwachsenen Tochter in einer Wohnung in Mering gelebt – und keine Miete gezahlt. Das berichtete die Friedberger Polizei am Freitag. Immer wieder vertrösteten die Frauen den Vermieter mit neuen Ausreden. Im September zogen die beiden aus und hinterließen Mietschulden in einem mittleren vierstelligen Betrag. Die beiden Hunde der Bewohnerinnen hatten zudem die Holztüren in der Wohnung angebissen, sodass diese nun erneuert werden müssen. Die 51-Jährige wird nun wegen Einmietbetrugs angezeigt.

