11:00 Uhr

Millionenausgaben: In diese Projekte investiert Dasing

Plus Feuerwehrhaus, Rathaus, Schwimmbad: Dasing packt große Projekte an. Die Kosten dafür gehen in die Millionen. Was im Einzelnen geplant ist.

Von Michael Postl

Große Ausgaben kommen auf die Gemeinde Dasing in diesem Jahr zu. Ein großer Teil fließt in das Löschwesen, darunter die Sanierung des Dasinger Gerätehauses mit knapp einer Million Euro und ein neues Mehrzweckfahrzeug für rund 95.000 Euro. Für den 376.000 Euro teuren Anbau an das Taitinger Feuerwehrhaus fallen hingegen nur noch Restkosten an. Rund 300.000 Euro sind als Planungskosten für das neue Rathaus fällig, das mit 4,6 Millionen Euro veranschlagt wird. Um alles zu finanzieren, muss die Gemeinde neue Kredite über zwei Millionen Euro aufnehmen und auch in die Rücklagen greifen. Der Schuldenstand steigt darum bis Ende des Jahres auf fast vier Millionen Euro.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

"Die Gemeinde Dasing hat finanzielle Limits" 14,55 Millionen Euro im Verwaltungshaushalt, aus dem der laufende Betrieb der Gemeinde finanziert wird, und 8,14 Millionen im Vermögenshaushalt für die Investitionen – das sind die Rahmendaten des Dasinger Haushalts 2020. Bei der Vorstellung des Zahlenwerks äußerte Martin Asam ( CSU) Bedenken für die kommenden beiden Jahre. Schließlich schlug auch der neue Bauhof bereits mit 3,7 Millionen Euro zu Buche. Die Gemeinde habe finanzielle Limits und müsse aufpassen, dass sie sich auch am Bau des neuen Rathauses nicht verhebe, sagte Asam. Dasings Haushalt in Zahlen 1 / 8 Zurück Vorwärts Gewerbesteuer: 4,2 Millionen Euro

Einkommenssteuer: 300.000 Euro

Grundsteuer A: 90.000 Euro

Grundsteuer B: 730.000 Euro

Schlüsselzuweisungen: 0 Euro

Personalkosten: 4,3 Millionen Euro

Kreisumlage: 3,55 Millionen Euro

Investitionen: Schulen 350.000 Euro, Kindertagesstätten 130.000 Euro, Rathaus 300.000 Euro, Feuerwehr 1,1 Millionen, Bauhof zwei Millionen Euro, Sanierung Waldstraße 520.000 Euro, Kanalbau 135.000 Euro, Erweiterung Kläranlage 200.000 Euro, Breitbandausbau 700.000 Euro. In die gleiche Kerbe schlug 2. Bürgermeisterin Anne Glas (Aktive Bürgerin): „Eine Entlastung wäre wünschenswert.“ Dennoch wolle sie positive Signale an den neuen Gemeinderat senden. Dies tat Andreas Wiesner (FWD), der befand, dass sich die Gemeinde trotz des Rathausneubaus beim Finanzplan im Rahmen bewege. Am Ende verabschiedete der Gemeinderat das Zahlenwerk ohne Gegenstimme. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Dasing investiert in Schule und Schwimmbad Im Rahmen des Digitalpaktes erhält die Grund- und Mittelschule Dasing einen neuen Glasfaseranschluss. Die Kosten von 172.000 Euro bezuschusst der Freistaat mit 150.000 Euro, also fast 86 Prozent. 35.000 Euro für die neue Heizungssteuerung der Schule muss die Gemeinde dagegen selbst finanzieren. Neben weiteren Kosten ging es in der Gemeinderatssitzung insbesondere um das Dasinger Schwimmbad. Denn dort müssen laut Bauamtsleiter Karl Gamperl die Kabinen und das Kinderbecken saniert werden. Die Arbeiten sollen nach seinen Angaben zwischen Mai und Juni beginnen. Dafür sind 334.000 Euro vorgesehen. 2. Bürgermeisterin Glas hält diese Zahl für hoch, zumal es „nur“ um eine Freizeitbeschäftigung gehe. Dennoch war sie bereit, an dem Projekt festzuhalten, da es von den Menschen gewünscht werde. Das Geld ist laut Gamperl jedoch gut angelegt, weist das Dasinger Schwimmbad doch in den vergangenen Jahren einen Schnitt von etwa 50.000 Besuchern auf. „Für die hohe Resonanz nehmen wir auch ein hohes Defizit in Kauf“, erklärte Gamperl. Neben den Kosten fürs Schwimmbad schmerzt laut Glas die Kreisumlage in Höhe von 3,55 Millionen Euro. Dasings Einnahmen aus der Gewerbesteuer sind höher als erwartet Besser als erwartet fielen im vergangenen Jahr die Einnahmen aus der Gewerbesteuer aus. Kämmerin Christine Treffler hatte für 2019 rund 3,8 Millionen Euro eingeplant. Schlussendlich gab es jedoch fast 4,35 Millionen Euro. Deshalb wird für 2020 nun mit 4,2 Millionen Euro gerechnet. Um alle Projekte zu finanzieren, gibt es einen Kreditbedarf von etwa zwei Millionen Euro. Die Rücklagen bezifferte Treffler auf etwa drei Millionen Euro. Die weiteren Themen der Sitzung: Mit zwei Gegenstimmen wurde die Pauschale auf nun 100 Euro erhöht.

Auf zwei Grünflächen neben der B300 und der A8 in Taiting werden zwei Solarparks errichtet. Den Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan muss der Gemeinderat noch fassen.

und der A8 in werden zwei Solarparks errichtet. Den Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan muss der Gemeinderat noch fassen. Der neue Kommandant der Feuerwehr Taiting-Bitzenhofen wurde einstimmig bestätigt.

Taiting-Bitzenhofen wurde einstimmig bestätigt. Mit 10.000 Euro beteiligt sich die Gemeinde am neuen Expressbus von Dasing nach Pasing . Lesen Sie dazu auch: Das Dasinger Freibad bekommt ein Beachvolleyballfeld

Schwimmbad schlägt Wellen Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen