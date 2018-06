15:40 Uhr

Minderjähriger rammt mit Auto der Eltern Gartentor

Am späten Samstagabend wurden die Polizeibeamten aus Friedberg zu einem Verkehrsunfall nach Mering gerufen. Vor Ort trafen sie auf einen noch minderjährigen Fahrer, der nach einigem Hin und Her angab, dass er sich heimlich den Auto-Schlüssel seiner Eltern gemopst habe und mit deren Pkw unterwegs war. Seine Spritztour endete jedoch jäh in einem fremden Hoftor. Dabei wurden Tor und das Auto der Eltern vollkommen zerstört. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Minderjährige noch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und zudem stark nach Alkohol roch. Ein Vortest ergab einen Wert von 1,4 Promille. Während der Pkw abgeschleppt wurde, musste der junge Mann, der bei dem Unfall nicht verletzt wurde, eine Blutprobe im Krankenhaus Friedberg abgeben. Im Anschluss daran wurde er seinen sichtlich „begeisterten“ Eltern übergeben. Der Gesamtschaden des Unfalles beläuft sich auf ca. 22000 Euro.

Themen Folgen