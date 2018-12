06:00 Uhr

Miniclowns und Piratinnen begeistern in Mering

Neben fünf Wettkampfgruppen zeigen auch die Kleinsten des TSC Mering, dass sie Spaß an der Bewegung haben.

Von Heike John

Winkend und farbige Tücher schwenkend ziehen die kleinsten Turner des Turn- und Stemmclubs (TSC) Mering in die Eduard-Ettensberger-Halle ein. Als Clowns geschminkt bieten die Zwei- bis Sechsjährigen ein fröhlich buntes Bild und erfreuen das Publikum bei der Turnshow mit ihrer Unbekümmertheit.

Das erste Mal im Rampenlicht und schauen, wie die anderen es machen – so beginnt eine Turnerkarriere. Dann heißt es Vorhang auf für die „Pink Lights“. Zwischen sechs und zehn Jahren wird der Anspruch schon größer. Und so zeigen die Mädchen der Basisgruppen dem staunenden Publikum, was sie mit Kraft und Koordination schon an den Geräten leisten können. Mit der körperlichen Fähigkeit steigt bei vielen auch der Ehrgeiz. Darum wurde im TSC in diesem Jahr die fünfte Wettkampfgruppe für das Alter von sechs bis acht Jahren gegründet.

Ein aufregendes Dschungelabenteuer bei der Turnshow

Als Elefanten stapfen diese Turnmädels auf die Bühne. Doch ruckzuck sind Ohren und Rüssel abgeworfen, denn die stören bei Überschlägen und Holmsprüngen am Barren. Das aufregende Dschungelabenteuer bei der Turnshow ist gleichzeitig die Bewährungsprobe für den ersten Gauwettkampf, der nach knapp einem Jahr Training im Frühjahr ansteht. Ganz in ihrem Element sind die Mädchen der Wettkampfgruppe 4 im Alter von zehn bis zwölf Jahren. Im Programmpunkt „Elements“ absolvieren sie mit einer scheinbaren Leichtigkeit den Felgumschwung am Reck oder einen Kopfstand auf der Matte, ohne aus dem Rhythmus zu kommen. Ihre Trainerin Margit Mächtle, die zudem als Moderatorin durch die gesamte Turnshow führte, kann stolz auf ihre Truppe sein. Im Nu ist Halbzeit des mitreißenden Showprogramms und damit die Möglichkeit, mit dem Erwerb von Essen und Getränken die Vereinskasse aufzufüllen. Unter dem Motto „Ohne Knete keine Geräte“ wirbt der TSC für die finanzielle Unterstützung bei der Anschaffung einer Aufpolsterung des Schwebebalkens.

Viel Tempo auf dem Trampolin in Mering

Wie eifrig dieses Gerät von allen Turngruppen genutzt wird, zeigt die Fortführung der Show. Bei ihrem Programmpunkt „Jump and Balance“ beweist die Wettkampfgruppe 3 mit den Mädels im Alter von 13 bis 15 Jahren ordentliches Tempo am Trampolin und eine hohe Konzentration auf dem Schwebebalken. Ihre großen Vorbilder sind die erfolgreichen Mädchen der Wettkampfgruppe 1. Normalerweise stellen sich diese Kunstturnerinnen dem gestrengen Auge der Kampfrichter. Denn seit drei Jahren turnen sie auch auf Wettkämpfen in der Bayernliga. Und so bedeuteten ihre ausgewählten Kürübungen an diesem Abend für sie eher „chilliges“ Vergnügen, für die Zuschauer jedoch hohe Kunst, die mit viel Applaus belohnt wird. Dass es in den Übungsstunden trotz des beachtlichen Niveaus nicht immer bierernst zugeht, davon erzählt der Programmpunkt „Blah Blah Blah“, den sich die Mädchen selbst ausdachten. Was wäre, wenn die Übungsleiterinnen einfach mal gefesselt in der Ecke sitzen müssten?

52 Bilder Miniclowns und Piratinnen begeistern Bild: Heike John





Spartenleiterin Ingrid Martin und Sonja Wolf sind die Trainerinnen der erfolgreichen Mädchenmannschaft. Angefangen haben sie vor zwölf Jahren als Begleiter ihrer Kinder beim Mutter-Kind-Turnen, machten dann den Übungsleiterschein und lernten genauso dazu wie die Turnerinnen. Mit der selbst erarbeiteten Choreografie zu „Fluch der Karibik“ begeisterten sie bereits mehrfach das Publikum, und die Piratenakrobatik der Wettkampfgruppen 1 und 2 ist auch ein Höhepunkt des Showabends. Über 120 Turnmädchen, viele langjährige Übungsleiter, Nachwuchsturnerinnen, die bereits in den Übungsstunden der Kleinen mit anpacken und unzählige Helfer – das ist die gesamte Turnfamilie des TSC und sie macht den Erfolg der Turnsparte aus.

Themen Folgen