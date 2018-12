09:21 Uhr

Ministerpräsident Söder zeichnet Bäckerei Scharold aus

Der Friedberger „Stadtbäcker“ Scharold erhält den bayerischen Mittelstandspreis. Was zeichnet die Bäckerei aus?

Ehre für den Friedberger Stadtbäcker: Die Bäckerei Scharold erhielt von Ministerpräsident Markus Söder den bayerischen Mittelstandspreis.

Rainer Scharold, Juniorchef und die fünfte Generation im Familienunternehmen, nahm den Preis bei der Tagung der Delegierten der Mittelstandsunion in Nürnberg entgegen. Die MU ist mit 4000 Mitgliedern der größte Wirtschaftsverband Bayerns. Scharold ist stolz: „Der Bayerische Mittelstandspreis ist eine Anerkennung für unsere Arbeit. Unsere Branche ist, wie kaum eine andere, zur Expansion gezwungen.“ Der Kunde erwarte, dass er täglich frische Backwaren kaufen kann. „Dazu braucht man eine gewisse Größe“, so Scharold.

Die Bäckerei Scharold aus Friedberg hat 180 Mitarbeiter

Mit 180 Mitarbeitern betreibe das Familienunternehmen die Bäckerei, 15 eigene Filialstandorte im Wittelsbacher- und Dachauer Land und seit 2017 die gläserne Backstube in Derching an der A8. Nur durch eine Glasscheibe getrennt, können die Gäste hier verfolgen, wie das entsteht, was sie auf ihrem Teller haben. „Die Schaubackstube zeigt unseren Kunden den Handwerksberuf des Bäckers mit all seinen Facetten“, so Scharold.

„Den anhaltenden Wirtschaftsaufschwung hat Bayern und Deutschland maßgeblich dem Mittelstand zu verdanken“, so Ministerpräsident Söder in seinem Grußwort bei der Tagung. Unter den Gästen des Mittelstandstages war auch Philipp Hörmann, Geschäftsführer von Hörmann Reisen und Kreisvorsitzender der MU Aichach-Friedberg. Er freut sich: „Es ist großartig, dass der begehrte Preis in unsere Region gegangen ist! Die Familie Scharold leistet seit 133 Jahren Hervorragendes und lebt das Bäckerhandwerk mit Leidenschaft und Engagement.“ Die Auszeichnung zeige auch, dass die Familienbetriebe und der Mittelstand die wirtschaftliche Basis der Region bilden. „Ich gratuliere Rainer Scharold ganz herzlich zu der Auszeichnung!“

Zum Abschluss des Bayerischen Mittelstandstages stand die Wahl des Landesvorsitzenden an. Die 133 Delegierten wählten den ehemaligen bayerischen Wirtschaftsminister Franz Pschierer zum Nachfolger von Hans Michelbach, der nach 18 Jahren nicht mehr angetreten war.

Lesen Sie dazu den Artikel: Hier schauen die Kunden dem Bäcker zu

Themen Folgen