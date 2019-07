08:00 Uhr

Missverständnis um Wechsel von Dasinger Gemeinderäten zur CSU?

Eine Mail zeigt: Die Fraktionsvorsitzende der Aktiven Bürger, Anne Glas wusste frühzeitig, dass Gemeinderätin Karin Liebler zur CSU geht.

Von Tom Trilges

Neue Entwicklung im Streit um den Fraktionswechsel der Dasinger Gemeinderäte Karin Liebler und Martin Menzinger von den Aktiven Bürgern zur CSU: Liebler schickte ihrer damaligen Fraktionsvorsitzenden Anne Glas am 11. April eine Mail mit eindeutigem Inhalt. In der Mitteilung an die Zweite Bürgermeisterin teilte die Gemeinderätin ihren Wechsel zur CSU „ab sofort“ mit. Mittlerweile sitzen Liebler und Menzinger für die Christsozialen im Gemeinderat.

Mail von Liebler an Glas: Wechsel zur CSU "ab sofort"

Rund um den Partei- und Fraktionswechsel von Karin Liebler und Martin Menzinger von den Aktiven Bürgern zur CSU hatte es Ärger gegeben, wie wir berichteten. Glas hatte sich darüber beklagt, dass zwei ihrer Fraktionsmitglieder ausgerechnet acht Monate vor der Kommunalwahl diesen Schritt gingen. Mehr noch hatte sie sich aber darüber geärgert, sie sei nicht rechtzeitig informiert worden. Auch Bürgermeister Erich Nagl (Freie Wähler) kritisierte, dass er nur durch den Hinweis eines Fraktionskollegen von der Entscheidung Lieblers und Menzingers erfahren habe, weil dieser ein Foto auf der Facebookseite der CSU mit beiden gesehen hatte.

Der Friedberger Allgemeinen hat Liebler jetzt Einsicht in eine Mail gewährt, die belegt: Sie hat Glas am 11. April ihren sofortigen Abschied mitgeteilt und verschiedene Gründe genannt, die sie nicht öffentlich machen möchte. Glas antwortete sogar auf die Mail und drückte ihr Bedauern über den Schritt aus.

Glas ging nicht von Wechsel vor Kommunalwahl aus

Ist ihre Kritik also hinfällig? „Ich ging davon aus, dass Frau Liebler ab Herbst in Vorbereitung auf die Kommunalwahl bei der CSU dabei ist. Weder sie noch Herr Menzinger haben etwas anderes mitgeteilt“, erklärt Glas jetzt. „Dass sie dann sogar im Mai in den Vorstand der CSU gewählt wurden, habe ich auch nur über Facebook erfahren. Das wurde nie vorher kommuniziert, genauso wenig ein Wechsel der Fraktion. Ich hätte das gerne persönlich besprochen“, so Glas.

Sie sagt: „Vor allem Herr Menzingers Verhalten finde ich nicht in Ordnung.“ Liebler habe im Frühjahr womöglich selbst nicht überblickt, wie genau es für sie politisch weitergehen werde. „Vielleicht waren wir aber auch zu naiv, das kann sein. Jedenfalls hat in der Fraktion keiner gedacht, dass einer von den beiden sich sofort verabschiedet.“

Liebler und Menzinger: Glas wusste von Wechsel zu CSU

Liebler und Menzinger zeigen sich verwundert darüber, dass Glas öffentlich behauptet, nichts von den Wechseln gewusst zu haben. „Die Kritik am Zeitpunkt teile ich zwar nicht, finde sie aber legitim“, sagt Liebler jetzt. „Aber zu sagen, dass sie nicht Bescheid wusste, hat mich irritiert.“ Menzinger erklärt, er habe ebenfalls schon vor geraumer Zeit das Gespräch mit Glas gesucht und ihr deutlich gemacht, dass er sich politisch umorientieren oder ganz zurückziehen werde.

Beide nehmen außerdem Stellung zu ihren Beweggründen. Menzinger sieht die Lage wie folgt: „In meinen ersten sechs Jahren im Gemeinderat bis 2014 war die Arbeit konstruktiv und hat Spaß gemacht. Seit der vergangenen Wahl gab es viele Unstimmigkeiten. Die habe ich lange versucht zu klären, aber das ist nicht gelungen.“ Er habe dann überlegt, ob er sogar ganz aus der Politik ausscheiden sollte, sich aber letztlich für den Weg zur CSU entschieden.

CSU: Menzinger will nicht Bürgermeister in Dasing werden

Er klebe keinesfalls an einem politischen Mandat: „Wenn die Bürger mich da nicht mehr haben wollen, ist das für mich völlig okay, so ist Demokratie.“ Ambitionen auf das Bürgermeisteramt hege er zudem nicht: „Das hat bei der Entscheidung gar keine Rolle gespielt. Ich werde von meiner Seite aus da auch nicht in die Offensive gehen. Vor sechs Jahren hätte ich zur Verfügung gestanden, jetzt eher nicht.“

Liebler bestreitet ebenfalls, aus strategischen Gründen zur CSU gegangen zu sein: „Immerhin hat Frau Glas immer betont, sich nach dieser Wahlperiode zurückzuziehen. Da wäre es doch leichter für uns gewesen, bei den Aktiven eine andere Position einzunehmen. Aber das wollte ich gar nicht.“ Liebler sah sich allerdings aufgrund der Entwicklungen zum Handeln gezwungen. „Es gab immer weniger Austausch mit Frau Glas“, sagt sie. Glas habe die inhaltliche Ausrichtung zunehmend alleine bestimmt. Die Zweite Bürgermeisterin wiederum hatte ein nachlassendes Interesse von Liebler und Menzinger moniert.

Themen Folgen