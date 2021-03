10:42 Uhr

Mit 0,56 Promille am Steuer - Führerschein weg

Die Polizei stoppte am Samstagnachmittag einen Autofahrer in Kissing.

Nach der Verkehrskontrolle in Kissing droht einem 67-jährigen Autofahrer jetzt Ärger.

Am Samstag gegen 17 Uhr kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Friedberg in der Münchner Straße in Kissing einen 67-jährigen Pkw-Fahrer und stellten Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,56 Promille. Dem Pkw-Fahrer drohen nun ein Fahrverbot von einem Monat und ein Bußgeld. (AZ)

Themen folgen