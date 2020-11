vor 49 Min.

Mit 0,78 Promille am Steuer

In Dasing kontrollierte die Polizei einen alkoholisierten jungen Mann.

Mit Alkohol am Steuer erwischte die Polizei einen 27-Jährigen in Dasing. Was dem jungen Mann nun droht.

Ein 27-Jähriger ist am Mittwochabend mit Alkohol im Blut durch Dasing gefahren. Wie die Polizei meldet, kontrollierte sie den jungen Mann mit seinem BMW in der Aichacher Straße und stellte Alkoholgeruch fest.

Mann fährt alkoholisiert durch Dasing: 500 Euro Strafe

Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,78 Promille. Gegen den 27-Jährigen ermittelt die Polizei nun, ihn erwarten ein Monat Fahrverbot und ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro. (pos)

