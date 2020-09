vor 39 Min.

Mit 1,42 Promille: Mann widersetzt sich der Polizei

1,42 Promille Alkohol hatte ein Mann im Blut, den die Polizei dank eines Hinweises erwischte. Das war jedoch nicht das einzige Vergehen des 53-Jährigen.

1,42 Promille Alkohol hatte ein Mann im Blut, den die Polizei am Mittwochnachmittag beim Autofahren erwischte. Den 53-Jährigen hatte der Mitarbeiter eines Supermarktes zuvor auf dessen Parkplatz bemerkt und ihn aufgrund seines offensichtlich stark alkoholisierten Zustandes der Polizei gemeldet. Zwar trafen die Beamten ihn nicht mehr auf dem Parkplatz in der Bozener Straße in Friedberg an, konnte ihn kurz darauf aber schließlich stellen.

Betrunkener Fahrer in Friedberg leistet Widerstand

Wegen der Alkoholmenge, die das Messgerät anzeigte, ordnete die Polizei nach eigenen Angaben einen Bluttest bei dem 53-Jährigen an. Bei der Blutentnahme im Friedberger Krankenhaus leistete der Mann jedoch Widerstand. Gegen ihn wird nun doppelt ermittelt – zum Einen wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr zum Anderen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte. (pos)

