vor 34 Min.

Mit 100 Jahren sagt diese Friedbergerin: „Mein Reichtum ist die Familie“

„Erinnerungen sind die Sonnenstrahlen des Alters.“ Ursula Wichert feiert am Samstag in Friedberg ihren 100. Geburtstag.

Plus Ursula Wichert verliert früh ihre Eltern. Doch die Friedbergerin sucht im Leben immer das Positive – und feiert ihren 100. Geburtstag als Mittelpunkt einer Großfamilie.

Von Michael Stifter

Als sie 16 Jahre alt wird, ist Ursula Wichert ganz alleine. Beide Eltern sterben früh, Geschwister gibt es nicht. Der Pfarrer bringt sie in einer guten Pflegefamilie unter. Die Zeiten sind hart und sie werden noch härter.

Wer hätte ahnen können, dass dieses Mädchen einmal seinen 100. Geburtstag als Mittelpunkt einer Großfamilie mit drei Kindern, sechs Enkeln und sieben Urenkeln feiern würde? Die Geschichte von Ursula Wichert ist die Geschichte eines Menschen, der nie geklagt hat, der immer das Positive gesucht und gefunden hat.

Ursula Wichert verbringt drei Viertel ihres Lebens in Bayern. Über Rain am Lech, Donauwörth und Augsburg kommt sie schließlich nach Friedberg. Sie fühlt sich längst heimisch hier. Doch im Herzen wird ihre Heimat immer Ostpreußen bleiben. Ein Teil von ihr bleibt dort, als sie in den Kriegswirren fliehen muss, die einjährige Tochter auf dem Arm, nur das Nötigste zusammengepackt.

Es bleiben die Erinnerungen. An die geliebten Eltern, an die zumindest anfangs unbeschwerte Kindheit. An den Vater, einen Bäckermeister, der den Kindern zum Schulausflug den Pflaumenkuchen auf dem Gepäckträger seines Fahrrads hinterherfuhr. An die ersten, vom Krieg überschatteten Jahre mit ihrem Mann Kurt, mit dem sie mehr als ein halbes Jahrhundert Seite an Seite durchs Leben geht.

1997 zog Ursula Wichert in Karl-Sommer-Stift in Friedberg

Erst in hohem Alter wird Ursula Wichert noch einmal zu ihrem Elternhaus zurückkehren, auf der Suche nach Spuren ihrer Lebensgeschichte. Doch im Alltag schaut sie stets nach vorne, voller Lebensbejahung und Gottvertrauen. Und sie hat viel zu geben – ihren Kindern vor allem, aber auch vielen anderen Menschen.

Sie engagiert sich im Frauenbund und in der Kirche, als Eheberaterin und in der Erwachsenenbildung. Um sie herum wächst stetig die Familie, der sie Halt, Rat und Wärme gibt. „Erinnerungen sind die Sonnenstrahlen des Alters“, sagt Ursula Wichert gerne. Es wird ein sonnendurchfluteter Lebensabend.

Nach Tod ihres Mannes zieht sie 1997 nach Friedberg ins Karl-Sommer-Stift. Sie schreibt noch einmal ein neues Kapitel. Fängt noch einmal von vorne an. Doch alleine wird sie nie mehr sein. Wann immer es möglich ist, kommen die Kinder, die Enkel und Urenkel bei der Mutti, Oma und Omi vorbei. Wo sie ist, ist Zuhause. „Mein Reichtum ist die Familie“, sagt sie selbst.

Seit 1997 lebt Ursula Wichert im Karl-Sommer-Stift in Friedberg. Bild: Andreas Schmidt (Archivbild)

Im Seniorenwohnheim ist Ursula Wichert anfangs mit Ende 70 eine der Jüngsten, sie wird Vorsitzende des Heimbeirates, organisiert Konzerte und Lesungen und spielt jedem, wirklich jedem Heimbewohner am Geburtstag ein Ständchen auf der Mundharmonika, zuletzt auch per Telefon. Mit 89 Jahren organisiert sie sogar eine Demo vor dem Karl-Sommer-Stift, an der viele Bewohnerinnen und Bewohner der Einrichtung mit Plakaten – und Rollatoren – teilnehmen, um für den Verbleib des damaligen Heimleiters zu kämpfen.

Ursula Wichert ist eine der ältesten Bürgerinnen von Friedberg

Die Kräfte schwinden mit den Jahren, aber der Geist bleibt wach und sie verliert niemals ihr Interesse – an der Politik, an der Gesellschaft, an der Kirche, vor allem aber an den Menschen und den Begegnungen mit ihnen. Noch immer kann man leidenschaftlich mit ihr über Gott und die Welt diskutieren, noch immer sind ihr Rat und ihre Meinung ein Geschenk für die Familie.

Heute, an ihrem 100. Geburtstag, gehört Ursula Wichert zu den ältesten Bürgerinnen Friedbergs. Ein Mensch, dem das Leben manches genommen hat, der vom Leben aber auch viel bekommen und noch mehr zurückgegeben hat.

Das könnte Sie auch interessieren:

Themen folgen