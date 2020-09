vor 1 Min.

Mit 52 Jahren wird Andrea Tradt aus Friedberg Kinderpflegerin

Plus Die Friedbergerin Andrea Tradt ergriff die Chance, am Projekt „Ausbildung zur Kinderpflegerin in Teilzeit“ teilzunehmen. Als Schulbeste hat sie abgeschlossen.

Von Heike Scherer

Andrea Tradt aus Friedberg ist 52 Jahre alt, hat selber zwei Kinder im Teenager-Alter – und machte in den vergangenen Jahren noch eine Ausbildung, und zwar in Teilzeit. 2017 arbeitete sie an drei Tagen pro Woche als pädagogische Hilfskraft in der Krippe in St. Franziskus. Ohne eine pädagogische Ausbildung war das nur für ein Jahr möglich. Zufällig erfuhr sie durch eine Mutter eines Kindes von dem Pilotprojekt „Ausbildung als Kinderpflegerin in Teilzeit in drei Jahren“ an der Berufsfachschule in Friedberg. Damit begann ein neuer Lebensabschnitt.

Bisher hatte es nur die Ausbildung in Vollzeit in zwei Jahren gegeben – für Frauen mit Familie kaum machbar. Das Ausbildungsprojekt mit drei Tagen Unterricht und einem Tag Praktikum richtete sich vor allem an Mütter. Personal für Kinderbetreuung wird schließlich dringend gesucht.

Kinderpfleger: Von 24 Schülern in Friedberg hielten nur neun durch

Damit sie genügend Zeit für ihre Kinder haben, begannen Unterricht und Praktikum erst um 9 Uhr und endeten um 16.15 Uhr. Nach dem Infoabend war Andrea Tradt begeistert und meldete sich sofort an. Dieses Jahr erhielt sie als Schulbeste ihr Abschlusszeugnis mit der Traumnote 1,0. Drei weitere Absolventinnen schlossen mit den Noten 1,3, 1,4 und 1,6 ab.

Der Start in den neuen Beruf war spannend: Nach dem Informationsabend hieß es abwarten, ob sich mindestens 16 Personen anmelden. „Im September begannen 24 Schüler im Alter von 19 bis 49 Jahren, darunter auch ein Mann“, erinnert sich Andrea Tradt. Für manche war es die erste, für andere die zweite Ausbildung.

Bis zum Abschluss im Juli hielten nur neun Schüler durch. Manche hatten finanzielle Probleme, weil sie nicht zusätzlich Geld verdienen konnten. Bei anderen verkrafteten die Kinder die lange Abwesenheit der Mutter nicht. Außerdem war es erforderlich, sehr strukturiert arbeiten zu können. „In der Ausbildung waren viele Hausaufgaben zu erledigen, außerdem Ausarbeitungen von zehn bis zwölf Seiten mit vorheriger Recherche im Internet, zusätzlich mussten die Angebote für die Kita vorbereitet werden“, erzählt die erfolgreiche Absolventin. Sie berichtet, wie sie das Thema „Zähne“ vorbereiten musste und dafür beim Zahnarzt ein Gebiss ausgeliehen, Zahnbürsten besorgt und mit den Kindern das Zähneputzen geübt hatte.

Friedberg: Welche Folgen Corona für die Ausbildung der Kinderpflegerin hatte

Vor allem die praktische Prüfung sei am Ende nicht leicht gewesen, erzählt Andrea Tradt. Sie musste 45 Minuten lang über das Thema „Wiegen“ sprechen, ohne dass ein einziges Kind anwesend war. Die schriftlichen Prüfungen umfassten die Fächer Pädagogik, Psychologie und Deutsch. In der mündlichen Prüfung musste sie ein Teamgespräch vorbereiten. „Da ich von März bis Juli nicht in die Kita gehen durfte, hatte ich viel Zeit, mich intensiv auf meine Abschlussprüfung vorzubereiten“, verrät Tradt, selbst Mutter von zwei Kindern im Alter von 14 und 16 Jahren.

Andrea Tradt weiß, warum die Ausbildung für andere Teilnehmerinnen zu hart war. Bild: Uli Deck, dpa (Symbolbild)

Tradt sieht auch einiges kritisch: Ihrer Meinung nach wäre auch im zweiten Jahr eine praktische Ausbildung sinnvoll gewesen, nicht nur im ersten und dritten Jahr. Außerdem werde die Ausbildung künftig nicht mehr mit BAföG gefördert, wie es bisher war – eine Fehlentscheidung, findet Tradt. „Das bedeutet, dass das Projekt für Wiedereinsteiger und Mütter nicht mehr interessant ist. Die Ausbildungsförderung musste nämlich bisher nicht zurückbezahlt werden“, weiß sie.

52-jährige Kinderpflegerin aus Friedberg arbeitet jetzt in der Krippe

Andrea Tradt freut sich, dass sie gleich eine Stelle bekam und nun mit 25 Wochenstunden im Interimskinderhaus Friedberg in der Krippe arbeiten kann. Und nach dem erfolgreichen Pilotprojekt geht es an der Berufsfachschule mit der Teilzeit-Ausbildung weiter: Es gibt bereits zwei Nachfolgerklassen für die Ausbildung. Drei Schülerinnen, die im kommenden Jahr den Abschluss machen, gibt Tradt Nachhilfe zur Prüfungsvorbereitung.

