14.12.2019

Mit 85 Jahren jung geblieben

Von Christina Riedmann-Pooch

Wie man mit 85 Jahren das Leben voll genießen kann? Stefan Berghofer aus Merching scheint ein Rezept dafür gefunden zu haben: Mit Leidenschaft einem Hobby nachgehen, regelmäßig Sport treiben – und eine liebe Familie und einen Freundeskreis, zu dem man gehört. Er selbst ist begeisterter Gartler, und wann immer es das Wetter zulässt, dreht er mit dem Rad eine größere Runde, trainiert bei seiner Gymnastik, schießt manchmal noch bei den Mandichoschützen mit. Pfarrer Xavier gratulierte persönlich zum 85. Geburtstag, und neben seinen Verwandten und Freunden überbrachte auch Bürgermeister Martin Walch die Glückwünsche im Namen der Gemeinde. Besonders freute den Jubilar, mit seiner ganzen Familie feiern zu können: mit Frau Antonia, mit der er seit 59 Jahren verheiratet ist, und Sohn Dieter. Ursprünglich stammt der Jubilar aus Prittriching, dorthin hat er immer noch einige Kontakte. Lange Jahre spielte er dort begeistert Fußball – auch, als er der Liebe wegen nach Schmiechen und später aus beruflichen Gründen nach Merching zog. Sehr viel Freude machte ihm seine Arbeit. Zunächst begann er als Bierfahrer, wechselte dann zu einer Baufirma, um dort Lkw zu fahren. Diese Kenntnis bescherte ihm auch einen Einsatz beim Bau des TSV-Heims in Merching, das die Mitglieder in Eigenleistung errichteten: Dort half er noch als Lkw-Fahrer aus, obwohl er vom Landratsamt Fürstenfeldbruck für den Bauhof abgeworben war. Fünf Monate im Jahr habe er für den Winterdienst Rufbereitschaft gehabt, erzählt er. Zu Zeiten, in denen andere noch schliefen, begann sein Dienst, damit die anderen später pünktlich zur Arbeit kamen. Gerne erinnert er sich an das gute Arbeitsklima, an dem sein Chef, der ehemalige Landrat Gottfried Grimm, großen Anteil hatte. Privat genießt er mit seiner Frau bis heute kleine Auszeiten durch Reisen. Im Moment am liebsten in den Bayerischen Wald. (crp)

