Mit Baby im Tragetuch im Museum

Aktionen im Jexhof in Schöngeising in den Ferien

Das Bauernhofmuseum Jexhof bei Schöngeising bietet Aktionen für die Sommerferien an. Für folgende Programme sind noch Plätze frei:

Am Dienstag, 13. August, können Mütter oder Väter von 10 bis 13 Uhr mit ihren Babys im Tragetuch oder im Kinderwagen gemeinsam mit Verena Maria M. Wendt Zeit im Museum verbringen. Nach einer Führung durch die Sonderausstellung „Jugendzimmer: Kinderkammer. Wie die Jugend wohnt(e)“ gibt es eine schöpferische Phase in der Holzwerkstatt. Ein weiterer Termin findet am Dienstag, 17. September, statt.

Am Dienstag, 13. August, von 14.30 bis 17.30 Uhr gibt es in der Erwachsenenwerkstatt mit Verena Maria M. Wendt viel über die Wirkung der Kräuter zu erfahren. Gemeinsam werden Kräuterbuschen gebunden, die am sogenannten großen Frauentag, Mariä Himmelfahrt, geweiht werden können.

Am Mittwoch, 14. August, können Schulkinder gemeinsam mit Monika Kilian-Buchmann von 10 bis 12.30 Uhr das Buttern lernen. Zum Abschluss kann die fertige Butter zusammen mit Schnittlauch und dem Jexhof-Brot verzehrt werden.

Eine Anmeldung für alle Veranstaltungen ist unter Telefon 08141/519205 erforderlich. Hier gibt es auch Infos zu den Kursgebühren.

