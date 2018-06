21:01 Uhr

Mit Bravour zum schwarzen Gürtel

Bernd Knirsch aus Friedberg besteht die Prüfung zum Meister. Das ist der Lohn für acht Jahre konsequente Trainingsarbeit.

Von Georg Hess

Nach acht Jahren hartem und intensivem Training hat es Bernd Knirsch aus Friedberg nun geschafft: Er hat den schwarzen Gürtel und darf sich nun Taekwondo-Meister nennen.

Vor acht Jahren war es seine Absicht, seinen Sohn zu dieser Kampfkunst zu bringen. Nach anfänglichem Zuschauen entschied sich Bernd Knirsch, auch mitzumachen – anstatt untätig seinem Sohn zuzusehen. Trotz der beruflichen Anspannung fand Bernd Knirsch immer Zeit für sein Taekwondo. Es bringt Ausgleich, macht die Gedanken frei vom Geschäftsstress und hält fit. Ganz zu schweigen von der geistigen Entwicklung und der Philosophie, welche im Taekwondo vermittelt wird. Bernd Knirsch war keine Übung zu schwer, im Gegenteil: Mit Ehrgeiz und Ausdauer erlernte er selbst die kompliziertesten Techniken. So war es nur eine logische Folge, dass er Jahr um Jahr Taekwondo-Schülerprüfungen erfolgreich hinter sich brachte. Dabei hatte er es nicht eilig, ihm war die Perfektion der Techniken wichtiger als das schnelle Ablegen von Prüfungen. Dennoch hatte Bernd Knirsch bereits vor zwei Jahren die höchste Schülerstufe erreicht. Nun war es einfach an der Zeit, die Prüfung zum Taekwondo-Meister abzulegen, und diese Prüfung hat Bernd Knirsch mit Bravour bestanden. Die Prüfung zum Meister des traditionellen Taekwondo ist sehr umfangreich und deren Ablauf konkret vorgeschrieben, wie es der früher in München lebende Grandmaster Kwon Jae Hwa definiert hat. Sie besteht aus bis zu 13 Formen (die sogenannten Hyongs, welche jeweils bis zu 68 Bewegungen haben), einer ganzen Reihe von Bruchtests (Beine wie Arme), mindestens sieben Techniken Faustabwehr (im Koreanischen Ilbo Taeryon genannt), dem Freikampf (auch gegen mehrere Angreifer), mindestens sieben Techniken Messerabwehr und mindestens sechs Befreiungstechniken von Festhalten-Würgen-Umklammerungen (im Koreanischen Hosinsul genannt). Hinzu kommen oftmals noch unangekündigte Anforderungen.

Bernd Knirsch hat alles erfüllt und ist berechtigt und verpflichtet, den schwarzen Gürtel zu tragen. Auch die anderen Prüflinge haben, dank ihrer guten Trainingsleiter, alle Anforderungen gut erfüllt.

Themen Folgen