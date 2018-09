vor 34 Min.

Mit Chauffeur zum Kaffeekränzchen

Fahrer Siegfried Neugebauer hilft Irmgard Knüpfer in sein Auto, das sie zum Mittwochs-Café bringen wird. Die Ehrenamtlichen Rosemarie Krendlinger, Christine Brookmann, Annette Klein und Ingrid Becke freuen sich über den weiteren festen Bestandteil der Bürgernetz-Nachbarschaftshilfe.<b> </b>

Das Bürgernetz Friedberg bietet einen neuen Service, denn immer mehr Senioren sind auf ehrenamtliche Helfer angewiesen.

Von Christine Hornischer

Das Bürgernetz hat im Rahmen der Nachbarschaftshilfe einen Fahrdienst für alle Senioren in Friedberg eingerichtet. Dieser wird künftig jeden Mittwochnachmittag seine Fahrgäste von zu Hause abholen und ins Bürgernetz-Café bringen, das von 14 bis 16 Uhr geöffnet hat und anschließend wieder nach Hause bringen. „Für diese Tätigkeit haben wir bereits vier Fahrer und eine Koordinatorin gefunden.

Weitere Ehrenamtliche werden benötigt und sind herzlich willkommen, um den Fahrdienst weiter auszubauen“, sagt Bürgernetz-Koordinatorin Christine Brookmann.

Ingrid Becke, Siegfried Neugebauer, Rosemarie Krendlinger und Karl-Heinz Witteck stellen sich für diese Aufgabe zur Verfügung. Irmgard Knüpfer, die das Angebot des Mittwochsfahrdienstes bereits genutzt hat, ist begeistert: „So habe ich die Möglichkeit, das Bürgernetz-Café zu besuchen. Dabei freue ich mich immer auf die kurzweiligen und interessanten Begegnungen mit meinen Mitmenschen.“

Die Teilnahme am kulturellen Leben und der Kontakt zu den Mitmenschen gehören für die Seniorin zum Führen eines menschenwürdigen Lebens. Aus diesem Grund hat Christine Brookmann den kostenlosen und ehrenamtlichen Fahrdienst für ältere Menschen organisiert. „Über Spenden freuen wir uns aber“, sagt die Pädagogin. Die ehrenamtlichen Fahrer benützen nämlich ihre eigenen Autos. Die Einrichtung hält Brookmann als weiteren festen Bestandteil der Nachbarschaftshilfe für sinnvoll und zukunftsweisend. Denn immer mehr Senioren seien auf die Unterstützung durch ehrenamtliche Helfer angewiesen – „und wenn sie nur an einer gemütlichen Kaffeerunde teilnehmen wollen“. Annette Klein, die Mittwochsfahrten koordiniert, nennt ihre Beweggründe: „Jeder kann das, was er besonders gut kann, einbringen. Wenn das alle tun würden, wäre die ganze Welt zufrieden und glücklich.“

Sie erinnert sich an eine Zeit, als sie selbst sehr krank war und sich immer über die Besuchsdienste freute. „Ich habe mir geschworen, wenn es dir wieder gut geht, gibst du etwas zurück“, sagt sie. Helfen macht einfach Spaß und glücklich. Das haben die Glücksforschung und die positive Psychologie schon lange erkannt – und auch wissenschaftlich nachgewiesen. Indem man anderen Menschen hilft, bekommt man nämlich sehr viel zurück.

Für den Fahrdienst am Mittwochnachmittag oder eventuell eine Erweiterung des Fahrdienstes für andere Veranstaltungen des Bürgernetzes, beispielsweise zum Einkaufen, Arzt oder Ähnliches werden noch ehrenamtliche Helferinnen und Helfer gesucht. Voraussetzung für den Einsatz ist ein eigenes Fahrzeug, Fahrpraxis und viel Zeit und Geduld.

Der Versicherungsschutz für die Ehrenamtlichen ist gewährleistet. „Unser größtes Geschenk wäre ein eigenes Auto für das Bürgernetz“, gesteht Christine Brookmann. „Sponsoren sind herzlich willkommen“, lacht sie.

Für den Fahrdienst zum Mittwochs-Café ins Bürgernetz Friedberg können sich Senioren erstmalig am Montag, 24. September, zwischen 15 und 17 Uhr unter Telefon 0821/43010063 anmelden. Die ersten Fahrten ins Mittwochs-Café finden dann am Mittwoch, 26. September, statt.

Kontakt Wer sich beim Fahrdienst oder auch anderweitig ehrenamtlich einbringen möchte, ist willkommen. Bürgernetz Friedberg, Herman-Löns-Straße 6, Telefon 0821/2689129.

Themen Folgen