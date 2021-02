vor 16 Min.

Mit Drogen am Steuer? Polizei stoppt 22-Jährigen

Ein 22-Jähriger gerät in Derching in eine Verkehrskontrolle, dabei stellen die Polizisten Ausfallerscheinungen fest. Nun wird gegen den Mann ermittelt.

Bei einer Verkehrskontrolle am Montagmorgen in Derching wurde ein 22-Jähriger herausgewunken. Bei der Kontrolle, so meldet die Polizei Friedberg, stellten die Polizisten Ausfallerscheinungen fest, die für einen Drogenkonsum sprachen. Der BMW-Fahrer habe zugegeben, er habe schon in der Vergangenheit Drogen genommen.

Möglicher Drogenkonsum: Die Polizei ermittelt

Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und eine Blutentnahme angeordnet. Gegen den Mann wird nun wegen des Verdachts einer Verkehrsordnungswidrigkeit ermittelt. (AZ)

