vor 43 Min.

Mit Drogen auf dem Radl unterwegs

Unter Drogen stand ein 21-jähriger Mann, den die Polizei am Samstag gegen 13.40 Uhr in Friedberg stoppte.

Er war mit seinem Fahrrad auf dem Radweg am La-Crosse-Ring in Richtung Süden unterwegs. An der Kreuzung zur Augsburger Straße fuhr er trotz Rotlicht weiter und hielt erst auf der Verkehrsinsel an. Dort betrachtete er zunächst das Rotlicht und entschied sich, trotzdem seine Fahrt fortzusetzen. Die Polizei veranlasste eine Blutentnahme und erstattete Anzeige.

Themen Folgen