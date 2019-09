vor 47 Min.

Mit Feuerlöschen ist es bei der Meringer Feuerwehr nicht getan

Eindrucksvoll demonstriert die Meringer Wehr ihr breites Aufgabenspektrum. Eine Attraktionen kommt bei den Besuchern besonders gut an.

Von Peter Stöbich

Spektakuläre Szenen wie aus einem spannenden Action-Film gab es in Mering beim Tag der offenen Tür zu sehen, für den die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr ein vielseitiges Familienprogramm organisiert hatten. Gefahrgut- und Verkehrsunfälle wurden simuliert, die Höhensicherungsgruppe und Taucher waren im Einsatz, vor dem Stützpunkt an der Friedenaustraße konnten die Besucher zahlreiche Fahrzeuge und technische Geräte in Augenschein nehmen.

„Feuerlöschen allein genügt schon lange nicht mehr“, stellt Kommandant Andreas Regau fest. „Es bedeutet eine große Anstrengung für jedes unserer Mitglieder, sich so aus- und weiterzubilden, dass sie jederzeit auf das vielfältige Einsatzspektrum vorbereitet sind.“ Angebrannte Speisen in Mering, Rettungskorbeinsatz in Kissing, Chlorgasaustritt in Friedberg, Absperren bei Verkehrsunfall, Wasserschaden, Türöffnung bei akuter Gefahr - das sind nur einige Aufgaben, bei denen es immer ums Bergen, Löschen, Retten und Schützen geht.

Regaus Söhne Markus und Tobias sind nicht nur Mitglied der Meringer Wehr, sondern arbeiten wie ihr Vater bei der Münchner Berufsfeuerwehr. „Wenn der Alarm losgeht, dann stürmen wir daheim alle los“, so der Kommandant. Schon sein Vater Anton war bei der Wehr und hatte als Gerätewart eine Wohnung im alten Feuerwehrhaus an der Bachstraße, in dem heute die Gemeindebücherei untergebracht ist.

Die Meringer Feuerwehr rückt fast jeden zweiten Tag zum Einsatz aus

Eineinhalb Jahrhunderte liegen zwischen der Handdruckspritze, die Freiherr Edmund von Boutteville einst gestiftet hatte, und der heutigen Hightech-Ausrüstung, die mehrere Millionen Euro kostet. Für den Betrieb der Pumpe waren damals acht Mann notwendig, die aufgrund der anstrengenden Tätigkeit im Ernstfall mehrmals ausgewechselt werden mussten. Eine fahrbare Feuerwehrleiter erhielt die Wehr 1892. Diese Leiter wurde bis ins Jahr 1959 eingesetzt. „Heute müssen wir im Durchschnitt jeden zweiten Tag ausrücken“, schildert Regau die ehrenamtliche Arbeit, die nicht selten Lebensgefahr für die Helfer erfolgt.

Felix Heine ist seit 22 Jahren mit dabei und Gruppenführer, stellvertretender Vereinsvorsitzender sowie Musiker in der Meringer Feuerwehrkapelle, die heuer ihr 70-jähriges Bestehen feiert. Der gelernte Orgelbauer arbeitet hauptamtlich als Ausbilder in der Wache 7 der Münchner Berufsfeuerwehr. „Meine beiden Töchter sind sechs und acht Jahre alt und schon begeistert von den roten Autos“, erzählt Heine.

Auch der neunjährige Benjamin aus Mering bestaunte gestern Ausrüstung und Geräte, hat sich aber noch nicht auf das Berufsziel Feuerwehrmann festgelegt. „Ich hab aber schon mal einen Unfall gesehen, wo Öl ausgelaufen ist“, sagte er. Nicht nur für Kinder war ein wassergefüllter Container gestern der große Anziehungspunkt. Marcus Tippelt und fünf seiner Kollegen von der Berufsfeuerwehr Augsburg waren nach Mering gekommen, um die Arbeit der Bergungstaucher zu demonstrieren. Sie kommen unter anderem im Lech oder Mandichosee, aber auch in benachbarten Landkreisen zum Einsatz. Dabei hilft den Spezialkräften ein Wasserfahrzeug namens Seabob, längere Strecken zu überwinden. „Bitte nicht füttern“, stand auf einem Schild am Container, in dem die Männer in ihren Neoprenanzügen wie riesige Fische wirkten.

Auch die Jugendwehr, die Höhensicherungsgruppe und die First Responder-Gruppe stellten ihre Arbeit vor. „Immer mehr Alarmierungen haben einen medizinischen Hintergrund“, so Daniel Redwig. Regelmäßig werden die Einsatzkräfte zu Patienten mit lebensbedrohlichen Verletzungen oder Erkrankungen gerufen, um die Zeit bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes als sogenannte First Responder zu überbrücken. In einer eigenen Fachgruppe innerhalb der Feuerwehr bereiten sich Helfer intensiv auf diese Einsätze vor. In den Fahrzeugen werden neben Notfallrucksäcken für Erwachsene und Kinder auch zwei Defibrillatoren mitgeführt.

„Die Technik ist heute sehr schnelllebig“, so Felix Heine, „deshalb brauchen wir ständige Fortbildungen.“ Bei den eindrucksvollen Vorführungen herrschten gestern ideale Bedingungen und Sonnenschein, doch in der Realität sieht die Situation oft ganz anders aus. „Allzeit bereit“ heißt es für die freiwilligen Helfer nämlich auch, wenn es stürmt oder schneit und nicht selten nachts.

„Man muss die Leute schon sehr bewundern, die ihre Freizeit für andere Menschen in Not opfern“, meinte Wolfgang Schöndorfer, der mit seinen beiden Söhnen zum Tag der offenen Tür gekommen war. Als kleine Anerkunng hatte die Gemeinde Dasing kürzlich beschlossen, dass Einsatzkräfte eine kostenlose Jahreskarte für das Freibad bekommen (wir berichteten). Außerdem bezahlt die Kommune den Lebenspartnern von Feuerwehrleuten den Aufenthalt im Feuerwehrerholungsheim in Bayerisch Gmain. Wer selbst gern bei der Feuerwehr mitmachen will, kann ab 14 Jahren mit der theoretischen Ausbildung beginnen und ab 16 in einen der Löschzüge „Rettung“ übernommen werden. Es gibt eine Menge zu lernen: das richtige Aufstellen von Steck- und Schiebeleitern, den Löschgruppenaufbau, den Umgang mit technischen Geräten wie Schere und Spreizer oder auch die Wasserförderung über lange Schlauchstrecken. Ab dem 18. Lebensjahr besteht dann nach Absolvierung der notwendigen Übungen und Ausbildungen volle Einsatzfähigkeit. Je nach Interesse kann man sich zum Truppführer, Atemschutzgeräteträger, Sprechfunker oder Maschinisten weiterbilden.

Anlässlich des 150-jährigen Bestehens der Meringer Wehr sorgten gestern gleich zwei Kapellen für die Unterhaltung der zahlreichen Besucher. Die eigene Blaskapelle wechselte sich mit der Bigband von Herbert Pfannschmidt ab, die unter anderem mit Glenn Miller-Hits zum Tanzen animierte.

