vor 3 Min.

Mit Kopfhörer auf dem Fahrrad: Zusammenstoß

Mit Verletzungen musste zwei Radler nach einem Zusammenstoß am Mittwochabend ins Krankenhaus eingeliefert werden

Mit leichten Verletzungen mussten zwei Radler am Mittwochabend ins Friedberger Krankenhaus eingeliefert werden.

Wie die Polizei mitteilt, war ein 23-Jähriger auf dem Radweg an der Augsburger Straße in Friedberg unterwegs. Kurz nach der Einmündung zur Hans-Seemüller-Straßen wollte ihn ein nachfolgender E-Bike-Fahrer überholen. Eigenen Angaben nach kündigte er den Überholvorgang mit der Glocke an.

Radler hört das Klingeln nicht

Das Klingeln hörte der 23-Jährige aber nicht, da er mittels Kopfhörer Musik hörte. Während des Überholvorgangs kam es zum Zusammenstoß der beiden Zweiräder und die beiden Radfahrer stürzten zu Boden. An den beiden Fahrrädern entstand Sachschaden von zusammen ca. 2000 Euro.

