vor 42 Min.

Mit Pfefferspray auf Katzen in Kissing losgegangen

Bislang wurden der Polizei in Friedberg zwei Angriffe mit Pfefferspray auf Katzen aus Kissing angezeigt.

Von Eva Weizenegger

Vermutlich mit einem Pfefferspray ging ein Unbekannter am Samstagnachmittag auf eine Katze in Kissing los. Das Tier war in der Nähe der Frühlingstraße unterwegs. Als die Katze wieder nach Hause kam, streichelte die Tochter der Familie das Haustier und hatte dadurch das Pfefferspray auch an ihren Händen. Als sie sich später übers Gesicht fuhr, kam es zu einer Reizung der Augen. Die Katze selbst wurde gereinigt und durch den Pfeffersprayangriff nicht verletzt. Wie Martin Binder, stellvertretender Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Friedberg, weiter mitteilt, kam es bereits am 17. Januar zu einem ähnlichen Vorfall in der Ahornstraße in Kissing. Damals wurde das Tier nachts mit Pfefferspray angegangen. Weitere betroffene Tierhalter oder Zeugen können sich an die Polizeiinspektion Friedberg unter der Telefonnummer 0821/3231710 wenden.

Die Katzenfreunde Kissing wissen von weiteren Fällen

Traudl Fasching, die sich ehrenamtlich für den Tierschutz engagiert und die Katzenfreunde Kissing ins Leben gerufen hat, weiß bereits von den Vorfällen: "Soweit ich weiß, könnte es noch weitere Katzenhalter mit ihren Tieren getroffen haben." Fasching ist schockiert über die Angriffe auf die Katzen: "Die sind doch vollkommen schutzlos und vollkommen verstört nach so einem Vorfall." Sie ist froh darüber, dass nicht mehr passiert ist, denn durch einen Angriff mit Pfefferspray könnte ein Tier so verstört sein, dass es unachtsam auf die Straße rennt und vom Auto überfahren wird.

