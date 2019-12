09.12.2019

Mit Säge und Schere

Bund Naturschutz pflegt Biotop

Pflegemaßnahmen standen beim Biotop in der Gemarkung Ottmaring an. Die in den 80er-Jahren vom Friedberger Bund Naturschutz gesetzten Baumschulpflanzen sind zu stattlichen Büschen und Bäumen herangewachsen und mussten zurückgeschnitten werden. Dank zahlreicher Helfer war das rasch erledigt. Im Frühjahr wird die Ortsgruppe zur Verjüngung des Bestands einige Neupflanzungen in diesem Biotop vornehmen und zum Mitmachen einladen.

Die BN-Mitglieder mussten bei ihrem Arbeitseinsatz aber auch feststellen, dass in den Wäldern und Biotopen große Mengen Müll und Gartenabfälle entsorgt werden. Dadurch breiten sich ortsfremde Pflanzen wie der Stangenknöterich aus, die sehr schwer zu beseitigen sind.

Die BN-Ortsgruppe Friedberg möchte mit Blick auf die Situation des Umwelt- und Naturschutzes im Stadtgebiet die Arbeit neu ausrichten und intensivieren. Versammlungstermine werden rechtzeitig bekannt gegeben. Interessenten können sich bereits im Vorfeld an die Vorsitzende Maria Voigt, Telefon 0821/604227, wenden. (FA)

