Mit bunten Steinen in Kissing durch die Corona-Krise

Jamie Maier und ihr Mann Benedict haben mit Sohn Fynn (Mitte) die Steinaktion in Kissing gestartet.

Benedict und Jamie Maier aus Kissing starten mit ihrem Sohn Fynn eine besondere Aktion. Viele folgen der Idee.

Von Heike Scherer

Jamie und Benedict Maier bringen mit ihren Kindern Steine zum Zaun an der Bürgermeister-Wohlmuth-Straße in Kissing. Diese sind mit unterschiedlichen Motiven bemalt: mit Schildkröten in verschiedenen Größen, mit einer weißen Katze und mit einem Mädchen, das einen Luftballon fliegen lässt.

Auch ein Stein mit dem aus dem Zeichentrickfilm bekannten Schwein Pepper Wutz und mehrere Steine mit Minions sind zu sehen.

Nach etwa anderthalb Wochen beträgt die bunte Steinschlange schon 40 Meter. Die beiden schätzen, dass es 550 Steine sind. Und die Aktion geht noch mindestens einen Monat weiter. Geplant ist, die vielen Steine, die in der Ausgangssperre durch die Corona-Krise entstanden sind, liegenzulassen, solange die Gemeinde nichts dagegen hat. Sie sind mit Acrylfarben bemalt und mit Klarlack überzogen, damit sie dem Regen und der Kälte standhalten können.

Kissingerin stößt bei Facebook auf Bastelgruppe

Jamie Maier ist als Mutter eines dreijährigen Sohnes und einer einjährigen Tochter bemüht, ihre Kinder in der Corona-Krise ohne Kindergarten und -krippe und ohne ihre Freunde sinnvoll zu beschäftigen. Auf der Suche nach interessanten Beschäftigungsmöglichkeiten stieß sie auf Facebook in einer Bastelgruppe auf die Idee einer Mutter, mit den Kindern Steine zu bemalen und sie vor der Haustüre auszulegen.

Teilweise sind die Steine mit dem Wappen von Kissing und Bildern aus der Natur bemalt worden. Bild: Heike Scherer

Sie war sofort begeistert, sammelte Steine, beschaffte Farben und begann Anfang April, die ersten Steine zu gestalten. Der dreijährige Sohn Fynn machte sofort mit. Er malte seine Steine in den Farben schwarz, grau und blau an und wollte als Zugfan, dass seine Mutter Motive wie „Tomas, die Lokomotive“ auf die Steine malt. Aber sie gestaltete auch einen Marienkäfer-Stein mit dem Wort „Gesundheit“ und einen Stein mit dem Satz „Danke an alle“.

Auch andere Kissinger beteiligen sich an der Aktion

Bald beteiligten sich auch andere an der Aktion. Es folgten Steine mit den Worten „Pfleger, Polizei, Krankenwagen und Postboten“. Inzwischen gibt es auch Steine mit den ermunternden Sätzen „Bleib gesund!“, „Alles wird gut!“, einen Stein in den Farben der deutschen Flagge oder mit dem Kissinger Wappen. „An Ostern kamen viele Engel, Osterhasen, Fische oder Bäume dazu“, sagt Jamie Maier. An den Motiven sehe sie, dass nicht nur Eltern mit kleinen Kindern sich beteiligten, sondern auch Jugendliche mitmalten. Mindestens bis Mitte Mai wolle sie weitermalen und hofft, dass andere ihrem Beispiel folgen.

