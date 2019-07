vor 37 Min.

Mit dem Einkaufswagen zum Reggae-Festival

Die Polizei war bei "Reggae in Wulf" im Einsatz.

Zwei Besucher zeigten beim Transport von Koffer, Taschen und Campingstühlen Einfallsreichtum. Das bleibt für sie nicht ohne Folge.

Insgesamt war das dreitägige Festival „Reggae in Wulf“ nach Einschätzung der Polizei eine friedliche Veranstaltung. Gegen zwei Personen wird nun allerdings wegen Diebstahls und Sachbeschädigung ermittelt. Da sie mehrere Koffer, Taschen und Campingstühle für das Festival transportieren mussten, hatten zwei anreisende Besucher am Freitag die Idee, ihr Gepäck mit Einkaufswagen eines Verbrauchermarktes zu transportieren. Diese entwendete sie während ihres Fußmarsches vom Friedberger Bahnhof zum Festivalgelände in der Augsburger Straße und entfernten das Firmenlogo. Das Diebesgut konnte jedoch zugeordnet und wurde dem rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben werden.

Polizei stellt Joints und Drogenutensilien sicher

Außerdem stellten die Beamten bei anderen Reggae-Fans mehrere Joints und Utensilien zum Drogenkonsum sicher. Gegen diese Besucher wird nun wegen Vergehen nach dem Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

