Mit dem Friedberger Kneippverein gesund durch den Winter

Von Gedächtnistraining über Faszienyoga bis zu Aqua-Fitness: Nach Dreikönig starten in Friedberg die neuen Kurse des Kneippvereins.

Eine reiche Auswahl an gesundheitsfördernden Angeboten bietet der Kneipp-Verein Friedberg auch im neuen Jahr. Auch Neues steht dabei auf dem Programm. Der Kurs „Body und Balance“ ist ein Ganzkörpertraining zur Verbesserung der Muskelkraft, Koordination und Beweglichkeit. Bauch, Beine, Po werden geformt und der Rücken gestärkt. Start ist am Montag, 20. Januar, um 16.15 Uhr im Kneipptreff. „Lachen Sie sich glücklich und gesund“, heißt es am Freitag, 7. Februar, um 16.30 Uhr im Kneipptreff. Anmeldung zu beiden Angeboten im Kneipp-Büro, Telefon 0821/2484185.

Folgende Wanderungen stehen auf dem Programm:

Wertach-Vital am Samstag, 22. Februar. Mit der Tram geht es von Friedberg bis Göggingen und dann zu Fuß an der renaturierten Wertach bis zur Inninger Brücke und weiter zur Fuchssiedlung. Einkehr und Mittagessen in der Gaststätte Winkel. Auf der anderen Seite der Wertach geht es wieder zurück nach Göggingen. Die Wanderstrecke beträgt circa zehn Kilometer. Treffpunkt ist um 9 Uhr am P+R-Platz Friedberg-West;

VonLauingen nach Dillingen – auf Kneipps Spuren durch die blühenden Donauauen geht es am Samstag, 21. März. Bahnfahrt nach Lauingen, zu Fuß weiter durch die Stadt und an der Donau entlang durch den Auenwald nach Dillingen, wo Kneipp seine Jugend als Student verbrachte. Hier an der Donau entstand die Grundlage seiner Wasser-Kur. Nach dem Mittagessen Rundgang durch die Altstadt und Rückfahrt. Die Wanderstrecke beträgt circa zwölf Kilometer. Treffpunkt um 7.45 Uhr am Bahnhof Friedberg

Landshut – Altstadt und die Burg Trausnitz am Samstag, 25. April. Mit der Bahn nach Landshut, zu Fuß durch die Altstadt zur Mittagseinkehr und weiter zur Burg Trausnitz mit Besichtigung und Führung. Die Wanderstrecke beträgt circa zehn Kilometer. Treffpunkt um 8 Uhr am Bahnhof Hochzoll, Gleis 4.

Die Teilnehmerzahl bei allen Wanderungen ist begrenzt. Anmeldung im Kneippbüro, Telefon 0821/2484185.

Kursangebote in der Sporthalle, Gymnastikraum I

Männer – Fit von Kopf bis Fuß: ab 7. Januar jeden Dienstag um 18.30 Uhr. Anmeldung unter Tel. 0821/4708125

FunktionellerGesundheitssport ab 14. Januar jeden Dienstag um 11 Uhr (Anmeldung unter Telefon 0821/5999977), ab 7. Januar um 17.15 Uhr (Anmeldung unter 0821/4708125) und ab 9. Januar jeden Donnerstag um 9.30 Uhr (Anmeldung unter 0821/781343).

Kursangebote im Kneipptreff im Brunnenhof

Bewegung für die grauen Zellen ab 7. Januar jeweils Donnerstag um 14.30 Uhr; Anmeldung unter Telefon 0821/781343.

Feldenkrais ab 13. Januar jeden Montag um 9 Uhr. Anmeldung unter 0821/6070591.

Pilates ab 13. Januar jeden Montag um 18.15 Uhr. Anmeldung unter 0821/5 42 93 99.

Ganzheitliches Beckenbodentraining ab 13. Januar jeden Montag um 10.15 und 11.15 Uhr. Anmeldung unter Telefon 0821/607926.

Osteoporose-Gymnastik ab 14. Januar jeden Dienstag um 17 Uhr. Anmeldung unter der Telefonnummer 0821/5999977.

Yoga– ganz entspannt ab 7. Januar jeden Dienstag um 18.30 Uhr. Anmeldung unter 0821/607926.

Körpertraining im Sitzen ab 8. Januar jeden Mittwoch um 9 Uhr. Anmeldung unter 0821/707078.

Qigong ab 8. Januar jeden Mittwoch um 10.15 Uhr und ab 9. Januar jeden Donnerstag um 17 Uhr, Anmeldung unter 0821/707078;

Hatha-Yoga ab 8. Januar jeden Mittwoch um 17 und 18.30 Uhr, ab 9. Januar jeden Donnerstag um 9 und 10.30 Uhr. Anmeldung unter Telefon 0821/604952.

Faszienyoga ab 13. Januar jeden Montag um 19.30 und ab 9. Januar jeden Donnerstag um 18.20 Uhr. Anmeldung unter 0821/707078.

Kursangebote an anderen Orten:

Aqua-Fitness im Realschulbad ab 13. Januar am Montag und ab 14. Januar am Dienstag jeweils um 20 Uhr (Anmeldung unter 0821/6080177) und ab 16. Januar am Donnerstag um 20 Uhr; Anmeldung unter Telefon 0177/3429683.

Aqua-Fitness im Stadtbad ab 15. Januar am Mittwoch um 10 und 11 Uhr, ab 16. Januar am Donnerstag um 10.30 und 11.30 Uhr. Anmeldung unter Telefon 0821/6080177. (FA; Symbolfoto: fotolia)

Kontakt Das Büro im Kneipptreff m im Brunnenhof, Bauernbräustraße 4 in Friedberg, Telefon 0821/2484185, ist ab 7. Januar wieder Dienstag und Freitag von 10 bis 12 Uhr geöffnet. Zu allen Veranstaltungen sind auch Nichtmitglieder willkommen.

