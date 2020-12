18:05 Uhr

Mit dem Handy auf der Spur der Weihnachtshexe

Grundschullehrerin Cristina Jäckle mit einer Schülerin an der ersten Station des Weihnachtsrundwegs durch Mering, wo Rätselfragen per QR-Code übers Handy beantwortet werden können.

Zwei Lehrerinnen der Ambérieu-Grundschule in Mering haben einen Ferienparcours rund um Feiertagsbräuche eingerichtet. Bei dem wird auf neue Medien gesetzt.

Von Heike John

Nicht überall ist der Heiligabend der wichtigste Tag der Weihnachtszeit. Interessantes über verschiedene Weihnachtsbräuche in anderen Ländern zu erfahren, dazu lädt die Grundschule an der Ambérieustraße Kinder in den Weihnachtsferien ein. Für die schulfreie Zeit gestalteten die beiden Lehrerinnen Uschi Herb und Cristina Jäckle einen Weihnachtsrundweg durch Mering mit Rätselfragen an verschiedenen Stationen.

Ausgangspunkt der Lernidee ist der Schulhof an der Ambérieuschule. An den großen Fenstern neben dem Haupteingang des Schulgebäudes hängen Texte über Weihnachtsbräuche verschiedener Nachbar- und Urlaubsländer. Hier erfahren die Kinder beispielsweise von der Hexe Befana, die nach italienischem Volksglauben in der Nacht vom 5. auf den 6. Januar auf der Suche nach dem Jesuskind auf einem Besen von Haus zu Haus fliegt und Geschenke bringt. Die Teilnehmer sind eingeladen, alle interessanten Texte durchzulesen und dann ihren Parcours zu starten.

Rundweg in Mering bietet Rätselfragen zu Weihnachtsthemen

Der Rundweg beginnt im Schulhof, die erste Station mit einer Rätselfrage ist schon in Schulnähe an der Ecke Fröbelstraße-Amberieustraße. Dann geht der Weg weiter durch die Unterführung zum Badanger, vorbei an der Bücherei, zurück durch die Unterführung am Paarangerweg und dann an der Kita „Kinderwelt“ und dem Gymnasium vorbei zur Ambérieuschule zurück. An allen acht Stationen gilt es Fragen rund um Weihnachtsbräuche zu beantworten. Was hat Schweden für ein besonderes Fest in der Vorweihnachtszeit und welche Gerichte findet man auf einer polnischen Weihnachtstafel? Wer die Texte an der Schule genau liest, tut sich mit den Antworten leichter.

„Mit Rücksicht auf die Erstleser haben wir unsere Informationen über Sitten und Bräuche zu Weihnachten in einen übersichtlichen kürzeren und in einen ausführlicheren längeren Text gepackt“, erklärt Cristina Jäckle. Die Idee zu dem Weihnachtsrundweg kam der Klassenlehrerin einer jahrgangsübergreifenden ersten und zweiten Klasse an ihrem Wohnort in Friedberg, wo zu Nikolaus ein ähnliches Projekt durchgeführt wurde. Was den Kindern an diesem Rundweg wohl besonders gefallen wird, ist die Tatsache, dass man mit dem Handy einen QR-Code einscannt, um die Fragen zu lösen. Dann gilt es im sogenannten Multiple-Choice-Verfahren, an den einzelnen Stationen unter vier möglichen Antworten die richtige zu finden.

Kinder sollen beim Weihnachtsrundweg auch ein Handy nutzen

„Kinder werden an diesem Weihnachtsrundweg vor allem deswegen Gefallen finden, weil sie großen Spaß am Umgang mit neuen Medien haben und mit Sicherheit nicht zum ersten Mal einen QR-Code scannen“, ist Cristina Jäckle überzeugt. Für Eltern, die ihre Kinder möglicherweise auf dem Parcours begleiten, ist der größte Pluspunkt an der Aktion, dass der Nachwuchs sich an der frischen Luft bewegt, mutmaßt sie. In einem Elternbrief wurden sie über das kreative Ferienangebot informiert. Den Weihnachtsparcours in acht Stationen können natürlich auch Kinder absolvieren, die nicht Schüler der Ambérieuschule sind. Alles, was sie benötigen, ist ein internetfähiges Handy und Spaß am Raten und Fragen beantworten.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen