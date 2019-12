vor 55 Min.

Mit dem Motorrad über 22 Bergpässe nach Frankreich

Mehr als 20 Termine hat sich der Oldtimer & Motorrad Club Mering 2020 vorgenommen. Wer Oldtimer und Motorräder mag, sollte sie sich vormerken.

Ein Jahr mit zahlreichen Veranstaltungen steht für den Oldtimer & Motorrad Club Mering an. 2020 fasst der Kalender mit den „Können-Ver-Bessern-und-Wissen-Ver-Mehren“-Abenden 20 Termine. Die Veranstaltungen wurden auf der jüngsten Versammlung des Vereins festgelegt. Zwei sportliche Termine haben auch wieder Platz im Kalender gefunden.

Am Sonntag, 5. Januar, hat der Club für seinen Ausflug zum Mauritius-Bowling in Augsburg bereits die vier besten Bahnen reserviert. Hierzu wird zur besseren Planung um Voranmeldung gebeten.

Ohne Voranmeldung und ebenfalls für jeden offen sind die langjährigen Flachlandgames am Vatertag. In dem nun komplett fertiggestellten Außenbereich des OMC-Klubheims an der Wertstoffsammelstelle sind Technik, Kraft, Ausdauer und Geschick bei den Disziplinen Baumstammsägen, Prömpelschnipsen und Eierwerfen gefragt. Belohnt werden die Anstrengungen, die wieder mit separater Juniorwertung beginnen, durch gesponserte Sachpreise. Neue Sachpreissponsoren sind dem Verein gerne willkommen.

OMC Mering überwindet 22 Pässe

Ein Leckerbissen für die Motorradbegeisterten dürfte die Motorradtour zum Motorrad-Oldtimer-Bergrennen in der Partnerstadt Amberieu sein. 22 Pässe auf rund 2000 Kilometern wird die Tour umfassen. Neben dem Fahrerlebnis der Motorradtour ist am Ziel die „Montée Historique Bettant“ des Moto Club Amberieu ein echtes Highlight. Sechs Tage mit Anfahrt und Aufenthalt in Amberieu sind einzurechnen. Ein begleitendes Transportfahrzeug ist auch mit von der Partie. Start für die Motorräder ist am 1. Juli.

Die Oldtimersaison eröffnet der Oldtimer & Motorrad Club Mering mit seinem Reiberdatschi-Essen am Karfreitag. Über die vergangenen Jahre fand der zwanglose fleischfreie Nachmittag (10. April) immer größeren Anklang, ob mit oder ohne Oldtimer.

Das Hauptevent der Oldtimersaison stellt nach wie vor das erste Augustwochenende dar. Der Umfang und Ablauf an diesen Tagen hat sich etwas geändert. Nach der Begeisterung der UHU-Ausfahrt startet am Samstag, 1. August, um 12 Uhr wieder eine Tour für Oldtimer-Motorräder unter 100 Kubikzentimeter Hubraum. Die Ausfahrt für die kleinen Oldtimerzweiräder stellt dabei auch eine relativ preisgünstige Einstiegsmöglichkeit in das Oldtimerhobby da, abseits der etliche Tausend Euro teureren, historischen vierrädrigen Fahrzeuge. Ab 16.30 Uhr sind zur Einfahrt der UHUs im Oldtimerbiergarten am Klubheim natürlich alle Oldtimerarten zum gemütlichen Tagesausklang willkommen. Wer es am Samstagnachmittag nicht schafft, kann auch zum Oldtimer-Weißwurst-Frühschoppen am 2. August das betagte fahrzeughistorische Kulturgut bewegen und bestaunen lassen. Nach den Erfahrungen der vergangenen Jahre wird erstmals seitens des Clubs keine Prämierung durchgeführt. Der Club hofft dadurch, den Gästen und Teilnehmern ein zwangloseres Oldtimerwochenende zu bieten, ohne starren Zeitplan mit Prämierungsterminen und Pokalverleihung. Weit voraus blickt der Club auf das letzte Viertel des kommenden Jahres.

Beim OMC Mering stehen im Jahr 2020 zahlreiche Veranstaltungen an, darunter wieder die Flachlandgames am Vatertag. Bild: OMC Mering

Am 28. November 2020 gibt es vor Beginn der Weihnachtszeit eine Party im Klubheim, zu der jeder zum Austausch oder Feiern eingeladen ist. Heiligabend lädt der Club zum „Warten aufs Christkind“ mit audiovisuellem Jahresrückblick ein.

Vorträge in Mering 2020

Die „Können-Ver-Bessern-und-Wissen-Ver-Mehren“- Veranstaltungen finden 2020 jeweils am ersten Donnerstag im Monat statt:

2. Januar: Alpenpässe: Eine Hitliste;



6. Februar: Gemischaufbereitung Otto-Motor;



5. März: Wissenswertes zur Motorradbekleidung;



2. April: Motorradtourenplanung mit kurviger.de; 7. Mai: Kräfteverteilung Hubkolbenmotor;



4. Juni: Fahren mit Pkw-Anhänger;



6. August: Fahrwerksgeometrie – Lenkrollradius;



3. September: Arbeitsweise Differenzialgetriebe;



1. Oktober: Funktionsweise Winterreifen;



5. November: Fahrwerksgeometrie – Motorrad ; 3. Dezember: Wirkungsweise Bremsanlagen. (FA)



