vor 31 Min.

Mit dem Rolli an den Plattensee

BRK: Offene Behindertenarbeit organisiert Ungarnreise

Mit 17 Teilnehmern und zehn ehrenamtlichen Helfern fuhr die Offene Behindertenarbeit des Roten Kreuzes zum zweiten Mal nach Ungarn. Ziel war der kleine Ort Balatonmariafürdö am Plattensee. Die barrierefreie Unterkunft der Regens-Wagner-Stiftung war ideal für die Rollstuhlfahrer und lag direkt am Strand. Auf dem Programm der Reise stand eine Reitervorführung, eine Besichtigung eines Weinkellers und Ritterspiele mit einem mittelalterlichen Essen in einem Kellergewölbe. Auch mit einer Schifffahrt von Siofok nach Balatonfüred wurde der Plattensee erkundet.

Eine deutschsprachige Reiseleiterin begleitete die Gruppe und informierte über die Geschichte und Kultur des Landes. Ein Höhepunkt war der Besuch der Hauptstadt Budapest. Bei einer Stadtrundfahrt konnte die Reisegruppe die wichtigsten Sehenswürdigkeiten, Gebäude und Plätze kennenlernen. Anschließend ging es mit einer Fahrt durch sehr enge Gassen zum Café „Nem adom fel“, was übersetzt heißt „Ich gebe nicht auf“. Das Besondere an diesem Café ist, dass es von Menschen mit Handicap geführt und betrieben wird. Die Reisegruppe freute sich sehr über die Spende der Firma Werner Brune aus Petersdorf-Alsmoos, denn diese wurde für die leckeren Kuchen und Eiskaffee verwendet.

Zum Ausklang der Reise besuchte die Gruppe Héviz, den größten Thermalsee der Welt. Durch eine spezielle Vorrichtung konnten auch die Rollstuhlfahrer mithilfe der Betreuer ins Wasser gelassen werden und das schwefelhaltige, warme Bad genießen. Auf einem Weingut in der Nähe von Keszthely verbrachte die Reisegruppe mit einem Drei-Gänge-Menü ihren letzten Abend. (FA)

Wer bei den Fahrten der Offenen Behindertenarbeit als ehrenamtlicher Betreuer mitwirken möchte, kann sich bei Petra Schlehhuber von der Offenen Behindertenarbeit unter Telefon 08251/885656 oder E-Mail schlehhuber@kvaichach-friedberg.brk.de melden.

