vor 38 Min.

Mit der Begeisterung für Fußball fing es beim TSV an

Der TSV Merching feiert sein 70-jähriges Bestehen. Dabei steht die Jugend im Mittelpunkt.

Von Christina Riedmann-Pooch

Zum 70. Geburtstag des TSV Merching war ein Sportwochenende geplant – mit Fokus auf die Zukunft des Vereins: Die Kinder und Jugendlichen. Dazu gab es sportliche Aktionen der Abteilung Gymnastik wie das beliebte Kinderturnen in der Mehrzweckhalle – und Fußball pur auf dem Spielfeld.

Weil das Miteinander im Verein eine große Rolle spielt, starteten auch die Altherren mit einem Kleinfeldturnier und feierten den gelungenen Auftakt mit der Band „Ranna mit Quark“. Denn die Leidenschaft für Fußball gab auch die Initialzündung zur Gründung des Vereins: Josef Aumiller und Stanislaus Lachenmair beriefen am 2. April 1949 im Gasthaus Kopp eine Versammlung für Interessierte ein, am 9. April wurde der Verein gegründet, bereits einen Monat später hatte er 70 Mitglieder.

Merching: Verein muss sieben mal umziehen

Zu Beginn beschäftigten den jungen Verein nicht nur finanzielle Nöte, sondern vor allem die Suche nach einem geeigneten Sportgelände: sieben Mal musste der TSV umziehen, einmal an den Ortsausgang Richtung Brunnen, direkt am Bach oder zum „Nagler“ bis er 1960, unter Bürgermeister Neßl, endlich einen geeigneten Platz auf dem jetzigen Vereinsgelände fand.

1960 war überhaupt ein gutes Jahr für den Verein: Bea (Bernhard Lutz), der 2007 mit 73 Jahren verstarb, legte mit der Gründung der ersten Schüler-Fußball-Mannschaft den Stein für eine erfolgreiche Jugendarbeit. Auch Merchings Bürgermeister Martin Walch war in seiner Kindheit Mitglied der ersten erfolgreichen Jugend-„Meistermannschaft“: Er erinnert sich gut, dass der begeisterte Trainer Bea Lutz damals neben dem Bolzplatz an der Kirche wohnte, der eigentlich eine Viehweide war. „Der Fußballplatz war seine zweite Heimat“, bestätigen viele Mitglieder diese Erinnerungen.

TSV erinnert sich an Trainer-Legende Bea Lutz

Natürlich wurde auch am 70. Geburtstag des Vereins neben den Sommerturnieren der E-,F- und G- Jugend das Bernhard-Lutz- Gedächtnisturnier gespielt. Und die Begeisterung ist ungebrochen: Bis heute haben sich die Fußballer aus Merching, die zeitweise auch eine Damenmannschaft stellen konnten, einen klangvollen Namen erspielt: 2014/15 gelang der Aufstieg der ersten Mannschaft von der B- in die A-Klasse, was der zweiten Mannschaft 2018/2019 ebenfalls gelang. 2016/17 stieg die erste Mannschaft in die Kreisklasse auf, die zweite Mannschaft wurde 2016/17 Meister.

Besprochen werden müssen solche Ereignisse und das Weltgeschehen im Allgemeinen und Besonderen natürlich auch von den Vereinsmitgliedern, die nicht mehr aktiv dabei sind – und wo könnte man das besser, als beim sonntäglichen Stammtisch im Vereinsheim.

1968 kamen endlich auch die Frauen richtig zum Zug: Die Gymnastikabteilung turnte zunächst in einem Schulsaal, 1970 durfte sie dazu auch die Turnhalle nutzen. Es ist sicherlich auch dem Engagement der Damen zu verdanken, dass der TSV um einige Sparten reicher wurde. In der Abteilung Gymnastik, die erst kürzlich wieder neue Geräte bekommen hat, kann vom Mutter-Kind-Turnen über Pezzi Drums und Geräteturnen oder Latin Dance jeder seine Sportart finden.

Merchinger Tischtennisspieler haben einen Olymioniken in ihren Reihen

Die Tischtennisspieler sind die einzigen im Verein, die einen Olympioniken, den mehrfachen Paralympics Olympiasieger, Daniel Arnold, vorweisen können. Guten Zuwachs verzeichnet die Abteilung Badminton, die ihre Trainingseinheiten in der Mehrzweckhalle absolvieren. Bei der 70-Jahr-Feier hätten alle zusammen gerne eine Familienolympiade angeboten – aber die fiel leider ins Wasser. Vorsitzender Erich Bernhard und seine Stellvertreterin Susan Müller freuten sich trotzdem über das große Engagement – und bekamen als kleines Geburtstagsgeschenk stellvertretend einen Scheck der Gemeinde von den beiden Merchinger Bürgermeistern Martin Walch und Eugen Seibert für die Jugendkasse.

Beide waren auch langjährig imVorstand engagiert und wissen, wie wichtig diese ehrenamtliche Tätigkeit im Sport für die Gemeinschaft und gerade für die Jugendlichen ist. Deshalb liegt der Geburtstagswunsch von Günter Klose nahe, der sich als Abteilungsleiter Fußball zum 70. Geburtstag des Vereins begeisterte Ehrenamtliche wünscht. „Es geht nur, wenn es ein Miteinander ist und alle an einem Strang ziehen.“ sagte er und bedankte sich deswegen bei allen, die den TSV unterstützen und immer dabei sind, wenn es etwas zu helfen gibt. Das gelte für jeden einzelnen im Verein ebenso wie für die Sponsoren und die Gemeinde, unterstrich auch zweite Vorsitzende Susan Müller.

Themen Folgen