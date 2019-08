vor 5 Min.

Mit diesen 8 Tipps gedeiht auch Ihre Blumenwiese

Der Landschaftspflegeverband Aichach-Friedberg gibt Tipps zum Anlegen von Blumenwiesen. Das geht im Herbst besonders gut.

Von Ute Krogull

1. Geringer Pflegeaufwand

Prinzipiell gilt, dass der Pflegeaufwand einer solchen Wiese gering ist. Eine Düngung ist nicht oder nur bei Bedarf notwendig, und das Mähen beschränkt sich auf ein bis zwei Mal im Jahr. Das Mähgut sollte von der Fläche entfernt werden, damit die wenig nährstoffverträglichen Arten sich gut entwickeln können. Dafür kann man mit einem wunder- schönen, jährlich wiederkehrenden Blumenmeer aus Wilder Möhre, Wiesenglockenblumen, Pimpinellen oder Margeriten belohnt werden.

2. Standortwahl

Wichtig vor der Anlage ist eine wohlüberlegte Standortwahl. Besonnte Standorte sind schattigen Arealen vorzuziehen, und Randeinflüsse (zum Beispiel Nährstoff-einträge vom Nachbarsgarten) sollten gering sein. Auch sollte ein Bereich ausgewählt werden, der wenig im Fokus von Freizeitnutzungen steht beziehungsweise wenig betreten wird; die meisten Blumen sind trittempfindlich.

3. Bodenbearbeitung

Alles in allem ist die Bodenbearbeitung die gleiche wie bei der Rasenaussaat. Zunächst sollte man eine Grasnarbe mit einem Spaten fünf bis zehn Zentimeter tief abstechen und entfernen. Anschließend gräbt man den Boden um, entfernt Wurzeln und zerkleinert Erdklumpen. Danach ebnet man die Fläche mit einem Rechen. Möchte man einen mageren, lückigeren und weniger wüchsigen Bestand etablieren, kann man noch mehr Oberboden abtragen und ein Sand-Kies-Gemisch aufbringen.

4. Ansaat

Vor der Ansaat den Boden zum Verdichten walzen. Alternativ kann man den Boden einige Tage sich setzen lassen. Die Ansaat ist von Mitte April bis September möglich. Alternativ wird eine Ansaat im Spätsommer/Herbst empfohlen. Herbstsaaten haben den Vorteil, dass auch hartschalige Samen im Frühjahr sofort keimen. Das Saatgut wird mit der Hand oberflächlich ausgebracht (Lichtkeimer!). Nach der Aussaat sollte der Boden gewalzt werden, um Bodenschluss und gleichmäßige Keimung zu gewährleisten. Danach wird die Fläche angegossen. Bei regenfreier Witterung sollte der Bereich die ersten Tage täglich gegossen werden.

5. Saatgut

Saatgut ist nicht gleich Saatgut. Um möglichst lange Freude an seiner Blumenwiese zu haben, empfehlen sich mehrjährige regionale Mischungen. Einheimische Pflanzen haben sich im Lauf einer jahrtausendelangen Entwicklung an ihre Umweltbedingungen angepasst und sind robust gegenüber den Witterungs- und Bodenverhältnissen. Nur sie bieten Insekten und Vögeln die richtige Nahrung. Exoten werden von Wildtieren oft verschmäht oder können nicht als Nahrung genutzt werden (gefüllte Blüten bei vielen Korbblütern). Gute Ergebnisse erzielen Sie mit Regio-Saatgut. Hierfür wurde Deutschland in 22 Herkunftsregionen eingeteilt. Unser Landkreis liegt im Herkunftsgebiet 16 (Unterbayerische Hügel- und Plattenregion). Weitere wichtige Punkte:

Schafgarbe am Straßenrand bei Friedberg. Bild: Ute Krogull

Auf der Packung sollte eine detaillierte Artenliste zu finden sein.



Mischungen mit echten Wiesenblumen verwenden.



Der Grasanteil sollte weniger als 50 Prozent betragen.



Standortbedingungen beachten.



6. Aussaatstärke

Für Wildkräuter ist wichtig, dass genügend Raum für die Entwicklung der Blattrosette zur Verfügung steht. Nur dann wachsen sie zu starken Individuen heran. Die meisten Wildblumenmischungen werden deshalb mit einer Ansaatstärke von drei bis maximal fünf Gramm/m2 ausgebracht. Solch eine geringe Ansaatstärke ist manchmal schwer auszubringen. Daher kann man dem Saatgut einen Füllstoff beigeben. Es eignen sich Sand, Sägespäne, Mais- und Sojaschrot. In der Regel wird das Saatgut mit der Ansaathilfe auf 10 bis 20 Gramm/m² gestreckt. Gehen Sie langsam über die Fläche und bringen Sie das Saatgut mit einem breitwürfigen Schwung aus. Nicht zu dicht streuen! Besser ist es, am Ende etwas von der Mischung übrig zu haben und lückige Stellen schließen zu können.

7. Pflege der Wiese

Im ersten Jahr sollte ein Pflegeschnitt erstmalig sechs Wochen nach der Ansaat durchgeführt werden, um konkurrenzstarke Pflanzenarten zurückzudrängen. Je nach Zeitpunkt der Aussaat und Wüchsigkeit können noch ein bis zwei Schnitte erfolgen (mit Schnittgutentfernung). Auch in den folgenden zwei Jahren kann auf nährstoffreicheren Standorten bis zu dreimal gemäht werden. Nach diesen drei Jahren reicht es für gewöhnlich, die Wiese auf mageren Standorten einmal, auf nährstoffreicherem Standort zweimal im Jahr (Ende Juni und Ende August) zu mähen. Das Schnittgut lässt man einige Tage zum Trocknen liegen, damit die Samen ausfallen, und entfernt es anschließend. Düngung ist meist nicht notwendig.

8. Variante für Faule

Wer weniger Aufwand investieren und trotzdem einen artenreicheren Bestand entwickeln will, kann dies ohne Ansaat, lediglich über eine reduzierte Pflege erreichen. Hierfür einfach die Dünung einstellen und den Schnitt des Rasens auf ein- bis zweimal im Jahr umstellen. Das Mähgut sollte entfernt werden. Durch Entfernung des Schnittgutes wird der Nährstoffgehalt im Boden gesenkt und die Artenzusammensetzung ändert sich. Grund ist, dass die Rasengräser auf mageren Böden schlechter wachsen und Wildblumen unter diesen Bedingungen konkurrenzstärker werden. Dieser Prozess geht allerdings nur ziemlich langsam vonstatten und ist vom Samenflug der Umgebung abhängig. Die Entwicklung der Fläche ist daher schwer abzusehen. Wer nachhelfen will, könnte sich einer Mischform aus Sukzession und Ansaat bedienen und den Rasen punktuell oder streifenweise mit Saatgut ansähen.

Die Tipps und weitere Informationen zum Thema gibt es beim Landschaftspflegeverband Aichach-Friedberg.

