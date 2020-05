vor 2 Min.

Mit diesen Masken können die Helfer wieder helfen

Ehrenamtliche Näherinnen spenden für die Tafel, die Sozialstation und das Bürgernetz in Mering

Von Heike John

Die seit Kurzem bestehende Vorschrift zum Tragen von Schutzmasken hat viele Meringer dazu animiert, sich für soziale Zwecke an die Nähmaschine zu setzen. Einen regelrechten Marathon hat Karina Steiner aus St. Afra hingelegt. „So knapp 200 Stoffmasken habe ich in der letzten Zeit wohl schon gefertigt“, schätzt sie. „Und alle aus Stoffspenden“, zeigt sie sich zufrieden. Zuletzt ging ihr auch ihre Tochter mit Vorbereitungsarbeiten zur Hand, bügelte die Stoffe und falzte sie vor.

Neben einem Kinderhaus und dem BRK konnte sie nun auch an die Tafel eine Menge bunter Schutzmasken überreichen. „Ich möchte in Zeiten von Corona gerne meine Hilfe anbieten, weil mir soziales Engagement guttut“, so wandte sich Karina Steiner an Josef Gerner vom Meringer Bürgernetz. Dieser vermittelte den Mund-Nasen-Schutz der fleißigen Näherin an die Meringer Sozialstation und an Ingrid Engstle von der Tafel. „Unsere Mitarbeiter sind seit 21. April nun wieder jeden Dienstag an der Lebensmittelausgabe in der Zettlerstraße“, berichtet diese.

Bereits am ersten Öffnungstag nach der Zwangspause kamen 65 Kunden und nahmen eine vollgepackte Lebensmitteltüte in Empfang. Aufgrund der Kontaktbeschränkungen werden derzeit nur fertig bestückte Tüten ausgegeben und die Übergabe findet unten im Hof des Ludwiggebäudes statt. Bereits drei Stunden vor Öffnung sind sieben Mitarbeiter mit dem Sortieren und Verteilen der Ware beschäftigt und weitere fünf bewältigen den großen Ansturm an der Warenausgabe. „Da ist schnell mal eine Maske durchgeschwitzt und Ersatz muss her“, erklärt Ingrid Engstle einen hohen Maskenverbrauch. Auch Kunden, die ohne Schutz kommen, werden ausgestattet.

Und nicht zuletzt gab Josef Gerner auch einige der bunten Stoffmasken an die Bürgernetzfahrer aus, die auch in Zeiten von Corona nicht mobile Menschen chauffieren. Jeanette Rühling etwa, die voll bepackte Lebensmitteltüten den Menschen nach Hause bringt, die nicht mehr selbst zur Tafel kommen können.

Aufgrund des hohen Bedarfs ist auch der Maskennachschub des Meringer Frauenbundes kein Luxus. Und so kam auch Anneliese Herter in der Meringer Tafel vorbei und brachte die von ihr und ihren Frauenbund-Kolleginnen Edeltraud Skarke und Cornelia Flittner in einheitlichem Weiß angefertigten Stoffprodukte. Weitere 25 selbst genähte Masken wurden von Judith Cappek angeliefert. Schutzmasken für Mund und Nase werden wohl noch einige Wochen unsere Begleiter sein, und so waren auch die von Maureen Lermer und ihren Mitstreiterinnen vom Verein Internationale Kultur Mering (IKM) gelieferten Stoffmasken eine willkommene Spende.

So langsam gehen den Näherinnen aber die Gummibefestigungen aus, wie sie einhellig berichten. Nachschub ist nur schwer zu bekommen. Die Elastikbänder scheinen nach Toilettenpapier und Hefe die neue Mangelware in Zeiten von Corona zu sein.

Themen folgen