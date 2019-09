vor 15 Min.

Mit einer Flasche Bier am Steuer unterwegs

Dass er am Steuer Bier trank, wurde einen Autofahrer in Rederzhausen zum Verhängnis.

Ein Passant in Rederzhausen beobachtete am Freitag einen 50 Jahre alten Mann, wie dieser während der Autofahrt ein Bier konsumierte. Der Zeuge verständigte die Polizei. Das Fahrzeug konnte in Rederzhausen angehalten und die Person kontrolliert werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,54 Promille. Den Fahrer erwartet nun eine Geldbuße, zwei Punkte in Flensburg sowie ein Fahrverbot.

