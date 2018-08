vor 41 Min.

Mit kräftigem Schuss ins Jubiläum

Zu ihrem 30. Geburtstag organisieren die Hörmannsberger Böllerschützen ein Treffen mit den Gauvereinen und laden die Bevölkerung ins Festzelt am Schützenheim ein.

Von Heike John

Nicht nur heiß, sondern auch laut wird es hergehen, wenn am kommenden Sonntag, 5. August, die Böllerschützen aus Hörmannsberg ihr 30-jähriges Bestehen feiern. Zum Jubiläum ist mit dem ein oder anderen freudvollen Böllerschuss zu rechnen.

Das Festprogramm beginnt bereits ab 8.15 Uhr mit dem Empfang der Vereine zum Weißwurstfrühstück und dauert bis in den späten Nachmittag, wenn die Feier im Festzelt am Schützenheim in der Kissinger Straße ausklingt. Ganz so groß wie beim 25-jährigen Jubiläum 2013 werden die Hörmannsberger Böllerschützen heuer zwar nicht feiern. Beim Jubiläumsschießen vor fünf Jahren waren rund 300 Böllerschützen anwesend, um den Birkhahn Schützen zu gratulieren.

Doch auch dieses Mal hat Schussmeister Thomas Dosch mit seinen Mannen zu einem kleinen Böllertreffen geladen, dem die Friedberger Gauvereine folgen werden. 14 Vereine mit etwa 110 Böllerschützen haben ihr Kommen zugesagt und somit werden neben Hand- und Schaftböllern auch sechs Kanonen und ein Standböller für ordentliche Salven sorgen.

Alle sind zum Mitfeiern eingeladen

Und natürlich ist die gesamte Bevölkerung zum Mitfeiern eingeladen. Um 10.30 Uhr findet im Festzelt am Schützenheim der Festgottesdienst mit Totenehrung der verstorbenen Mitglieder statt.

Nach dem anschließenden Mittagsessen stehen die Festansprachen und die Ehrungen verdienter Mitglieder auf dem Programm. Die Böllerschützen bilden die jüngste Abteilung der Hörmannsberger Birkhahnschützen und sie sind gleichzeitig die älteste ihrer Art im Landkreis Aichach-Friedberg.

Gegründet wurde die Böllerschützenabteilung von fünf Vereinsmitgliedern im Juli 1988, also 63 Jahre nach Gründung des Hauptvereins der Birkhahnschützen. Der erste Auftritt war dann im September 1988 bei der Hochzeit eines Vereinsmitglieds. Aktuell sind 18 Böllerschützen mit von der Partie, wenn Salutschüsse bei Veranstaltungen gewünscht werden. 14 bis 18 Auftritte sind es pro Jahr. Dazu gehören neben den Böllertreffen, Geburtstagen von Vereinsmitgliedern oder Hochzeiten auch gemeindliche und kirchliche Feste sowie die vereinseigenen Veranstaltungen wie das traditionelle Weihnachtsschießen am 25. Dezember nach der Hirtenmesse und das Neujahr Schießen am Katzenberg. „Die Böllerschützen können auch für Feste eigens engagiert werden“, so gibt Schussmeister Thomas Dosch Auskunft.

Für den Festumzug zum 30-jährigen Jubiläum am kommenden Sonntag nehmen die Teilnehmer um 13.45 Uhr Aufstellung und ziehen dann gemeinsam zum nahe gelegenen Schießplatz auf einem abgeernteten Getreidefeld. Dort beginnt ab etwa 14 Uhr das Platzschießen mit sieben Schussvarianten. Für das gemeinsame Böllern üben die Hörmannsberger bei regelmäßigen Zusammenkünften, um die verschiedenen Salven wie langsames und schnelles Reihenfeuer, Doppelschlag, Links-Rechts-Kombination, Ehrensalut und andere Schussfolgen möglichst exakt und harmonisch auszuführen. Auch die zum Silberjubiläum angeschaffte Kanone wird den Auftritt krönen und natürlich demonstrieren auch die Gäste beim Jubiläumsböllerschießen ihr Können. Anschließend geht es in die Festhalle zurück, wo der Jubiläumstag gemütlich ausklingt.

