Mit leerem Beutel und vollem Ranzen durch das Altstadtfest

Plus Von Oxenfetzen, Lebzelten, Bauchstupferlen und Cordonisten-Striezeln: Ein kulinarischer Streifzug durch die gastronomischen Angebote der Friedberger Zeit.

Gar zu leicht springen einem die Taler aus dem Beutel, wenn man mit seinen Liebsten über das Stadtfest lustwandelt. Denn vielerlei Versuchungen locken an jeder Ecke und sorgen dafür, dass der Beutel rasch leer und der Ranzen unter dem Wams umso voller wird. Mögen die Pfaffen Völlerei auch als Sünde verdammen – sei‘s drum! Heute geht es in die Schänken und zum Zuckerbäcker, schließlich ist nur alle drei Jahre Friedberger Zeit.

Habe die Ehre, Herr Nachbar! In Kaindls Wurstkuchl haben es sich Waltraud und Lorenz Arnold gemütlich gemacht. „Wetter, Stimmung und Bier sind bestens“, stellt der ehemalige Bürgermeister aus Dasing fest. Er freut sich mit seiner Frau über das reichhaltige kulinarische Angebot an den zahlreichen Ständen. Da gibt es unter anderem Oxenfetzen in Roggenfladen, Schupfnudeln, Schwammerl-Ragout, Surbraten mit Sauerkraut und Bauchstupferlen oder Spießbraten für sechs Euro pro Portion.

Am Sonntag ging sogar das Fleisch aus

„Vergangenen Sonntag war der Besucherandrang so enorm, dass uns am Abend das Fleisch ausgegangen ist“, berichtet Mike Vohs. Der Lastwagenfahrer hat sich eigens Urlaub genommen, um die Festgäste mit Schweinehals vom Spieß zu verköstigen. „Die Tage sind nicht nur anstrengend, weil es am Grill immer heiß ist“, erzählt er. „Ich komme erst zwischen drei und vier Uhr früh ins Bett, weil wir nachts noch alles komplett aufräumen müssen.“

Auch Claudia Can hat im „Gezz“ in der Jungbräustraße alle Hände voll zu tun, denn ihr historisches Emmer-Bier ist sehr beliebt. „Deswegen hatte ich bisher kaum Zeit, mich auf dem Fest umzusehen und selbst einmal etwas zu genießen.“

Dagegen bummelt Gitti Wiedenbauer aus Friedberg mit ihrer ganzen Familie gemütlich durch die Festzone. Ihr Mann, drei Töchter und die Enkel sind mit dabei und tragen, der Friedberger Zeit angepasst, schöne Gewänder. „Wir sind schon mit dabei, seit es das Fest gibt“, erzählt sie, „meine jüngste Tochter Amelie fuhr früher im Leiterwagen mit.“

Nicht immer war der Tisch der Friedberger so üppig gedeckt

Dass der Tisch der Friedberger nicht immer so üppig gedeckt war wie beim Stadtfest, darauf lässt die große Anzahl der immer wiederkehrenden Viehseuchen, Getreidekrankheiten, Unwetter und Dürrejahre schließen. 1771 ist als Hungerjahr in die Geschichte eingegangen: „Die Not war so groß, dass das Ordinariat in Augsburg die Bürger von allen Abstinenz- und Fasttagen dispensiert hatte“, berichtet Gabriele Raab.

Schweinefleisch war dreimal so teuer wie Kalbfleisch, Ochsen-, Kuh- und Schaffleisch. Die Bauern hielten Schweine meist nur für den Eigenbedarf, Ochs und Rind wurden vorwiegend als Zugtiere für den Ackerbau gebraucht. Die Metzger der Stadt Friedberg waren vom Rat angehalten, Kranken Kalbfleisch zukommen zu lassen.

Heute dagegen herrscht an Speis und Trank keine Not; nicht nur in der Jakobus-Schänke und im Altstadt-Café drängen sich die Gäste aus nah und fern. In der Ludwigstraße herrscht ein ständiges Kommen und Gehen, sodass die Bedienungen des Altstadtcafés mit ihren Tabletts Slalom laufen müssen, um die Gäste auf der Terrasse vor der Stadtpfarrkirche zu bedienen.

Cola und Pommes sind tabu

Dass trotz der vielen Besucher alles friedlich abläuft und auch das Wetter mitspielt, freut besonders Fest-Organisator Frank Büschel. Ihm ist es wichtig, dass sich die Standbetreiber mit ihren Backwaren, Getränken und Speisen an der kurbayerischen Küche von 1680 bis 1800 und an der regionalen Küche orientieren. „Das heißt, dass keine Auberginen, Bananen oder Tomaten angeboten werden und erst recht nicht Cola und Kaugummi, Pommes oder Popcorn!“

Laut Büschel ist es zwar nicht erwünscht, die Speisen mit Fantasienamen zu bezeichnen, trotzdem findet man auf dem Fest Cordonisten-Striezel sowie Waren, die es früher nicht gab wie Brausestäbchen oder Babyflaschen aus Plastik. Die Mitglieder des Imkervereins halten sich mit ihrer Lebzelterei schon eher an die Tradition, auch wenn für das Backwerk ein modernes Gerät im Einsatz ist. „Sonst könnten wir der großen Nachfrage gar nicht gerecht werden“, sagt Toni Sturm.

Das Rezept für die Friedberger Honiglebzelten ist geheim

Das genaue Rezept für die leckeren Honig-Lebzelten will er nicht verraten. Bei so vielen Köstlichkeiten leert sich der Beutel mit den Talern zusehends, denn um Magenbrot und Mandeln kommt man nicht herum und auch ein Schnaps kann nicht schaden: Jungfrauenblut und Kehlenfeuer hat Christian Schwab im Angebot.

Moderne Zuckerwaren gibt es auf dem Stadtfest bei der Zuckerbäckerin Haberl und ihren Kollegen Widmann und Waltner. Im 18. Jahrhundert konnte der Zuckerbäcker seine Zutaten wie feine Gewürze nur vom Apotheker beziehen. „Die Kreationen waren aber nur für die reiche Hofgesellschaft bestimmt“, weiß Gabriele Raab. Sie kann Interessantes über die Geschichte der Friedberger Bäcker erzählen: „Bei den seit Ende des 16. Jahrhundert in Friedberg gehaltenen Pferderennen gab es als Preise unter anderem einen Lebzelten oder Zopf.“

Da um Friedberg vor allem Roggen, Dinkel, Hafer und Gerste angebaut wurden, waren die ausgesiebten Feinmehlprodukte wie „Weisses Leib Brod“ sehr kostbar und den drei hohen Feiertagen Weihnachten, Ostern und Kirchtag vorbehalten. Die Grunduntertanen im Friedberger Land mussten ihrem Grundherrn neben anderem einen „feinen weißen Laib Brot“ oder einen Zopf bezahlen. Noch im 20. Jahrhundert wurde der Seelenzopf gebacken.

Friedberger Bäcker spendieren am Sonntag Semmeln

Das feine „Mundmehl“ war so kostbar, dass bei der „Reichen Spende“ des Herzogs Georg des Reichen vom 26. Januar 1495 nur die Hälfte des Brotes aus Semmeln, die andere Hälfte dagegen aus Roggenbrötchen bestand. An die Stelle des Herzogs, der die Semmeln spendete, treten beim Altstadtfest die Bäcker Knoll, Scharold und Schwab. Sie backen Semmeln aus feinem Zopfteig mit Rosinen und werden sie nach dem Gottesdienst in der Stadtpfarrkirche am Sonntag, 21. Juli, an die Kirchenbesucher verteilen.