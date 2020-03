vor 36 Min.

Mit neuem Team in die Zukunft

Bei der Freiwilligen Feuerwehr Kissing standen Neuwahlen an. Es gab zwei Kampfkandidaturen. Wer gewonnen hat

Nach einem ereignisreichen Jahr fand (noch vor den Ausgangsbeschränkungen) im Floriansstüberl der Freiwilligen Feuerwehr Kissing die Generalversammlung statt, die Stefan Rauscher mit seinem Bericht eröffnete. Der Vorsitzende dankte ausdrücklich für den Zusammenhalt und die Kameradschaft für das geleistete 150-jährige Jubiläumsfest.

Kommandant Matthias Rawein berichtete über ein erfolgreiches Einsatzjahr 2019. Mit seiner Mannschaft aus rund 65 Aktiven, darunter 18 Jugendliche und mittlerweile 13 Feuerwehrfrauen und Anwärterinnen, absolvierte er 79 Einsätze verschiedenster Art: PKW-Brand, Küchenbrand, Brandhechsler Rinnenthal, eilige Türöffnungen sowie Ölspuren gehörten zum Einsatzalltag. Der Kommandant bedankte sich bei seinem Stellvertreter Markus Lohner und bei der Kreisbrandinspektion für gute Zusammenarbeit bei Einsätzen und Ausbildung.

Bürgermeister Reinhard Gürtner grüßte besonders die Jugendfeuerwehr, die in Kissing stark vertreten ist. In den Vordergrund stellte er die 150-Jahrfeier. Stolz erwähnte er, dass Kissing, weit über die Landkreisgrenzen hinaus positiv präsentiert wurde. Auf knapp 90000 Euro beliefen sich die Ausgaben für die Feuerwehr, er merkte aber an, dass dies den Kissinger Bürgern dient.

Kreisbrandinspektor Franz Hörmann bedankte sich für die gute Zusammenarbeit.

Bürgermeister Gürtner eröffnete als Wahlvorstand die Neuwahl der Kommandanten. Matthias Rawein wurde mit absoluter Mehrheit wiedergewählt. Als stellvertretender Kommandant stellten sich Patrick Möhrlein und Michael Häfner bereit. Patrick Möhrlein konnte die Wahl für sich entscheiden. Für den Vorsitzenden stand Stefan Rauscher zur Wiederwahl, und wurde mit absoluter Mehrheit gewählt. Bei der Wahl des stellvertretenden Vorsitzenden standen Jonas Nickol und Andreas Santa zur Wahl. Bei der ersten Wahl erreichte keiner die absolute Mehrheit, bei der Stichwahl entschied Andreas Santa die Wahl für sich.

Bei der Wahl des Kassenwarts wurde die bisherige Kassenwartin Sara Wittmann bestätigt. Als ihre Stellvertreterin wurde Andrea Möhrlein gewählt. Bei der Wahl des Schriftführers wurde die bisherige Stellvertreterin Stephanie Wittmann gewählt, ihr Stellvertreter ist Michael Ranger. Beisitzer aus dem aktiven Bereich sind Michael Jais, Michael Schmidbaur, Simon Sedlmeyr und Lukasz Pösl, Kassenprüfer Lukasz Pösl und Richard Jaufmann. (FA)

