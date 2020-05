vor 59 Min.

Mitarbeiter beobachtet Diebstahl in Meringer Supermarkt

Ein 31-Jähriger versucht, ein Elektrogerät aus einem Meringer Supermarkt zu stehlen. Dabei hat er die Rechnung aber ohne den Mitarbeiter gemacht.

Ein Mann wurde am Donnerstagabend bei einem Diebstahl in einem Meringer Supermarkt erwischt. Der 31-Jährige hatte nach Angaben der Friedberger Polizei ein elektronisches Gerät an sich genommen und bei sich versteckt. Dabei beobachtete ihn ein Mitarbeiter des Marktes in der Holzgartenstraße, hinderte ihn am Weggehen und hielt den Dieb bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Diebstahl in Meringer Supermarkt: Polizei ermittelt

Diese ermittelt nun gegen den 31-Jährigen wegen des Verdachts auf Ladendiebstahl. Der Wert der gestohlenen Waren liegt laut Polizei im unteren zweistelligen Bereich. (pos)

Themen folgen