Mitarbeiter erwischt Einbrecher in einer Werkstatt in Mering-St. Afra

Ein Mann bricht in eine Werkstatt in Mering-St. Afra ein. Dabei wird er jedoch von einem Mitarbeiter erwischt. Wie das der Polizei half.

Ein Mann brach am Donnerstag gegen 15.10 Uhr in die Werkstatt einer Haustechnikfirma im Gaußring in Mering-St. Afra ein. Währenddessen wurde er von einem Mitarbeiter der Firma ertappt und konnte anschließend zwar unerkannt jedoch auch ohne Beute fliehen.

Einbruch in Werkstatt in Mering-St. Afra: Schaden liegt bei etwa 3000 Euro

Auf Grundlage der Täterbeschreibung konnte die Polizei sofort eine Fahndung einleiten und einen Tatverdächtigen ermitteln. Gegen ihn wird wegen des versuchten Diebstahls aus der Werkstatt ermittelt. Beim gewaltsamen Öffnen der Werkstatt richtete er einen Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro an. (pos)

