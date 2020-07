vor 1 Min.

Mitarbeiterin bestiehlt Pfarrei um fast 5000 Euro und lügt Kollegen an

Plus In einer Kirchengemeinde im Süden des Landkreises verschwindet immer wieder Geld. Der Verdacht fällt auf die neue Mitarbeiterin. Vor Gericht bestreitet sie die Tat.

Von Michael Postl

Gestohlen habe sie und immer wieder gelogen. Dazu eine Fassade vor ihren Kollegen aufgebaut, nämlich die einer armen, verzweifelten Mutter mit Geldproblemen. So erzählt es die Mitarbeiterin einer Pfarrgemeinde im Süden des Landkreises Aichach-Friedberg über ihre Kollegin. Diese musste sich nun vor dem Amtsgericht Aichach verantworten. Nach Überzeugung des Gerichts hat sie im Sommer 2019 knapp 5000 Euro aus der Kasse der Pfarrei gestohlen. Sie bestritt allerdings, die Tat begangen zu haben.

Als die 51-jährige Angeklagte am 1. Juli desselben Jahres eingestellt wurde, habe ihre Vorgesetzte noch eine fähige Mitarbeiterin in ihr gesehen. Mit der Zeit kamen jedoch Zweifel auf. Der Grund: In ihrer zweiten Arbeitswoche war die Angeklagte alleine im Büro der Pfarrgemeinde. Bei einem Kassensturz am 11.Juli bemerkte eine Mitarbeiterin, dass von dem in Taschen aufbewahrten Geld 4900 Euro fehlten. Die Beutel waren in einem Tresor gelagert, dessen Schlüssel in einem Register aufbewahrt wurde.

Diebstahl im Pfarrbüro: Verdacht fällt auf Mitarbeiterin

Zugang hätte also theoretisch jeder haben können, dennoch fiel der Verdacht auf die neue Mitarbeiterin. Denn nach Aussage ihrer Kollegin habe in jeder der vier Geldtaschen „ein krummer Betrag“ gefehlt. Deshalb sei davon auszugehen, dass der Täter Zeit gehabt habe. Ein unter Zeitdruck agierender Dieb hätte wahrscheinlich einfach eine Tasche genommen.

Aus Gutgläubigkeit habe sich die Mitarbeiterin jedoch in Absprache mit dem Pfarrer darauf geeinigt, dem mutmaßlichen Täter keine Falle zu stellen. Als Reaktion auf den Vorfall wurde das Schlüsselregister jedoch mit einem Schloss versehen. Von da an hatten nur noch die Sekretärinnen und der Pfarrer Zugriff. Kaum einen Monat später kam dann eine Überraschung: Die Angeklagte legte ihr bereits zu Arbeitsbeginn gefordertes Führungszeugnis vor. Den darin enthaltenen Eintrag wegen Betruges habe sie vor ihrer Vorgesetzten mit einer „rührseligen Geschichte“ erklärt und sie so dazu gebracht, die Straftat nicht zu berücksichtigen.

Ein Fehler, wie sich im weiteren Verlauf des Arbeitsverhältnisses herausstellte. Denn bei einem Ausflug in den Süden Deutschlands gab es den nächsten Zwischenfall. Das Geld für die Fahrt sammelte eine Mitarbeiterin der Pfarrei im Bus ein. Die eingesammelte Summe war für das Busunternehmen aus der Region bestimmt. Doch auch dieses Geld fehlte, als es überbracht werden sollte. Die Angeklagte behauptete, die Rechnung bereits beglichen zu haben und legte zum Beweis eine Quittung vor. Diese war jedoch laut einer Zeugin gefälscht.

Der Fall wurde am Aichacher Amtsgericht verhandelt. Bild: Katja Röderer (Archiv)

Angeklagte gaukelt Geschichte von Sohn in Geldnot vor

Tatsächlich beglich die Angeklagte am Tag darauf die Rechnung bei dem Busunternehmen, verwendete dazu jedoch geliehenes Geld. Dieses hatte sie sich erschlichen, indem sie einem Kollegen einen Sohn mit Geldnot vorgaukelte, um ein Darlehen zu bekommen. Dieses verwendete sie zum Begleichen der Rechnung. Erst kurz vor Prozessbeginn zahlte die Angeklagte das Darlehen zurück.

Nachdem die Pfarrei die Angeklagte aufgrund der Vorkommnisse fristlos entlassen hatte, meldeten sich immer mehr Gläubiger bei der Kirchengemeinde, die ihre Darlehen von der Frau zurückforderten. Im September sitzt die Frau erneut vor Gericht, unter anderem wegen ihrer offenen Schulden. Richter Walter Hell verurteilte die 51-Jährige entgegen der Forderung ihres Anwalts auf elf Monate Freiheitsstrafe ohne Bewährung.

