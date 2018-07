vor 59 Min.

Mitschüler unterstützen ihre Spieler lautstark

Viel Unterstützung bei der Endrunde des Grundschulwettbewerbs in Ottmaring: Die Schüler der Klasse 4a der Theresia-Gerhardinger-Schule feuerten ihre Mannschaft als Cheerleader an.

Bei der Endrunde setzt sich die Theresia-Gerhardinger-Grundschule zum ersten Mal als Überraschungsmannschaft durch.

Von Sabine Roth

Schon beim Zwischenentscheid im Fußball hatten beide Friedberger Grundschulen die Nase vorn. Dass es bei der Endrunde, die am Donnerstag wieder auf den Plätzen in Ottmaring stattfand, eng werden könnte, wussten die Viertklässler. In einem äußerst spannenden Finale setzte sich dann die Klasse 4a der Theresia-Gerhardinger-Grundschule zum ersten Mal durch. Groß war die Enttäuschung der Grundschüler aus Friedberg-Süd, die den Wanderpokal wie vor zwei Jahren wieder hätten holen wollen.

Für die Schüler, die Lehrer und Zuschauer war dieser Vormittag ein guter Ersatz für die Weltmeisterschaft. „Das Wetter spielte zum Glück hervorragend mit und machte das spannende Turnier zu einem großen Erfolg“, sagte Anja Gerster-Liss, die Organisatorin des Turniers. „Es waren sehr harmonische, faire und verletzungsfreie Spiele. Und es blieb bis zum Schluss spannend, da alle Mannschaften auf hohem Niveau spielten. Die Kinder können stolz auf ihre Leistungen sein und präsentierten ihre Schulen toll beim Turnier.“

Die besten acht Teams treten gegeneinander an

Insgesamt traten die acht besten Grundschul-Teams aus dem Landkreis gegeneinander an. Titelverteidiger waren die Mannschaften aus Merching und Petersdorf, die sich letztes Jahr den ersten Platz geteilt hatten, weil die Endrunde wegen Regen nicht mehr ausgespielt werden konnte.

Folgende Mannschaften hatten sich vor zwei Wochen für die Finalrunde qualifiziert: Kühbach, Hollenbach, Friedberg-Süd, Affing, Theresia-Gerhardinger Friedberg, Rehling, Petersdorf und Pöttmes. Die Schülerinnen und Schüler freuten sich sehr auf das Turnier. Zu Beginn des Wettbewerbs waren 22 Grundschulen beteiligt, die sich in zwei Gruppen aufgeteilt und gegeneinander gespielt hatten. In den Mannschaften waren immer acht Spieler: sieben Jungs und ein Mädchen. Schon in der Zwischenrunde hatten die beiden Friedberger Teams die Nase vorn.

Eine sehr gute Leistung zeigten beim Finale aber auch die Affinger und die Petersdorfer. Mit einem hervorragenden 3:0 siegten die Petersdorfer und holten sich den dritten Platz. Umso enttäuschter war die Mannschaft aus Affing mit ihrem undankbaren vierten Platz.

Beim spannenden Finale der beiden Friedberger Schulen auf dem Hauptfeld setzten sich letztendlich die Schüler der Klasse 4a der Theresia-Gerhardinger-Schule gegen Friedberg-Süd mit einem knappen 1:0 durch. Am Spielfeldrand war beste Stimmung. So hatten beide Schulen ihre Klassenkameraden und Lehrer zum Anfeuern mitgebracht. Auch Rektor Dietmar Fröhlich von der Grundschule Friedberg Süd kam wie jedes Jahr zum Finale. Für ihn war es wohl diesmal das letzte Fußballturnier, denn er geht bald in den wohlverdienten Ruhestand.

Die Mädchen und Jungs der Theresia-Gerhardinger-Schule hatten sich als Cheerleader verkleidet und mit weißen Tanzwedeln am Spielfeldrand postiert. Ihr Torwart Finley enttäuschte sie nicht. Er hielt sämtliche Bälle der gegnerischen Mannschaft und ließ nichts durch. „Nur ein Gegentor mussten wir beim heutigen Turnier hinnehmen. Beim Zwischenentscheid haben wir alle Spiele gewonnen. Das freut uns umso mehr“, sagte Finley, der normalerweise als Stürmer in der E1-Jugend beim SV Ottmaring spielt, nach der Partie.

Friedberger Schüler freut sich über das entscheidende Tor

Das entscheidende Tor zum 1:0-Sieg erzielte Payman. „Ich bin durchgetrippelt und schoss links unten direkt ins Netz. Die Abwehr der gegnerischen Mannschaft hatte keine Chance“, so der Elfjährige. „Insgesamt konnten wir heute vier Tore schießen. Wir wurden super angefeuert und haben schön zusammengespielt“, fügt Marc hinzu. „Endlich dürfen wir den Pokal in Händen halten. Es waren spannendere Spiele als bei der WM“, freute sich Organisatorin Gerstner-Liss. Sie dankte dem SV Ottmaring für die Gastfreundschaft an diesem Sommertag. Jedes Jahr stellt der Verein die Plätze für dieses Turnier zur Verfügung und kümmert sich um die Verpflegung. Als Schiedsrichter unterstützten Josef Lindermayer, Johann Hecher, Helmut Gail und Peter Fendt vom SV Ottmaring.

Neben dem Pokal bekamen die Sieger Freikarten für die ganze Klasse zur Saisongeneralprobe des FC Augsburg in der WWK-Arena, die im August stattfinden wird. Zudem überreichten die Sport-Fachberater des Landkreises Werner Chlum und Gerstner-Liss an alle Spieler Medaillen und Urkunden.

