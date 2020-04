vor 34 Min.

Mittel zur Desinfektion der Hände

Hausverwaltung will Mering preisgünstig versorgen

Eigentlich betreibt Maximilian Stocky eine Hausverwaltung in Mering. Aufgrund der Knappheit an Hand-Desinfektionsmitteln stelle sein Unternehmen nun aber in der Marktgemeinde und Umgebung Hand-Desinfektionsmittel preisgünstig zur Verfügung. „Es geht bei der Aktion primär darum, möglichst kostengünstig die Einwohner mit Hand-Desinfektionsmitteln zu versorgen. Die Erlöse sollen in erster Linie unsere Kosten decken“, sagt er. Ein Teil sei auch an Senioreneinrichtungen in Mering gespendet worden. So erhalte etwa das Betreute Wohnen in der Jahnstraße 1 eine Lieferung für alle 23 Wohneinheiten. „Unser Geschäftszweck ist nicht der Handel mit Desinfektionsmitteln, sondern die Immobilienverwaltung. Dies ist eine absolute Sonderaktion aufgrund der aktuellen Lage rund um das Coronavirus und persönlichen Kontakten zu einem Hersteller von Desinfektionsmitteln“, sagt Stocky. (AZ)

Telefon 08233/2149922, E-Mail: service@hv-stocky.de, Internet: www.hv-stocky.de

