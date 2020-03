06:00 Uhr

Mittelschule: Der Bau des Aufzugs im Pausenhof wird teurer

Die Mittelschule Kissing soll barrierefrei werden. Nun fallen zusätzliche Kosten für den Bau des Aufzugs an. Teuer wird es auch an anderer Stelle.

Im Innenhof der Mittelschule in Kissing wird zurzeit ein außen liegender Aufzug errichtet. Ziel ist es, dass jedes Stockwerk der Schule barrierefrei erreichbar ist. Im Gemeinderat hat sich nun herausgestellt, dass das Projekt teurer wird.

Ürsprünglich waren für die Errichtung laut Bauamtsleiter Alfred Schatz 410.000 Euro angesetzt, wobei die Gemeinde auch eine Förderung bekommt. Nun fallen aber zusätzliche Kosten von rund 29.000 Euro beim Rohbau an, wie in der in der Gemeinderatsitzung erklärt wurde.

Im Innenhof der Schule sind die Bauarbeiten schon deutlich sichtbar. Unter anderem ist angrenzend an die Hauswand ein großes Loch ausgehoben worden. In der Sitzungsvorlage heißt es, dass die angebotenen Preise von der Verwaltung und dem Ingenieurbüro auf Wirtschaftlichkeit geprüft wurden und „angemessen und auskömmlich“ sind. Zudem werden die meisten Leistungen „auf Regie“ ausgeführt, somit könnte sich die Summe nach unten oder etwas nach oben verschieben.

Mittelschule Kissing: Fertigstellung des Aufzugs ist herausfordernd

Auch heiß es: „Nachdem der statische Nachweis erst Leistungsbestandteil des Hauptangebotes war, war das Erfordernis dieser Leistungen in diesem Umfang vorab nicht ersichtlich und bekannt.“ Wolfgang Hörig von der Freien Wählergemeinschaft fragte: „Heißt das nicht, dass da der dritte Schritt vor dem zweiten gemacht wurde?“ Andreas Vötter vom Bauamt sagte aber: „Der statische Nachweis war Bestandteil der Rohbauarbeiten.“ Die Fertigstellung sei in dem Bereich kompliziert, daher habe man sich auch für die Ausführung auf Regie entschieden. Oft sei für die Firmen erst erkennbar, was auf sie zukomme, wenn sie in den Untergrund vorgedrungen seien.

Pumpwerk Die Steuerung eines Pumpwerks an der Schul- und Badangerstraße ist nicht mehr funktionsfähig. Die Pumpen und der Druckluftkompressor, der für die vollständige Entleerung des Druckkanals notwendig sei, könne nicht mehr angesteuert werden, hieß es in der Sitzung. Das habe zur Folge, dass ein Entlastungskanal verstopfen könne und das anfallende Abwasser zurückgestaut werde. Die Pumpanlage könne jederzeit ausfallen. Seit Anfang des Jahres laufe sie im Notbetrieb. Der Gemeinderat vergab den Auftrag, die Steuerung auszutauschen, an die Firma Enderle Umwelttechnik für knapp 29.000 Euro.

